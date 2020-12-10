華爾街日報近日報導，新冠疫情重塑了美國人如何因應老年和退休階段；越來越多人居家工作後，逐漸意識到退休生活的型態，也重新思考其退休計畫。根據衛生福利部2020年最新統計，2019年國人的平均壽命約81歲，2018年的健康平均餘命約72歲。強調以客戶需求為導向和以保障為出發的保德信人壽，推出結合「健康黃金期」概念的最新退休保障方案，協助客戶訂定正確且務實的退休策略與財務規劃。

保德信人壽指出，根據衛生福利部最新統計數據顯示，國人平均壽命81歲而健康平均餘命為72歲，如果預期60歲退休，代表必須準備至少20年的財務計畫；而60歲退休後到72歲的12年健康黃金期是創造退休生活品質的關鍵，有空閒有體力，若能年年享有一筆固定且較高額度的金流，將是能以健康身體，樂享退休生活的黃金階段。

保德信人壽觀察趨勢，協助客戶為「未來的自己」設計退休財務計畫，著眼於「健康黃金期」與「穩定金流」兩大退休需求，推出結合健康黃金期概念與國人及早實現樂退人生的趨勢，針對退休後的前12年間有較大筆資金需求的客戶，推出前高後平準型的「鑫樂退／鑫悠退利率變動型美元還本終身保險」，保戶繳費6年期、10年期或20年期後，自生存還本保險金起始年齡（55歲、60歲或65歲）（含）起，前12年每年給付保險金額的28％，第13年起給付保險金額的18％，至保戶96歲為止。

此外，還將於保戶96歲當年度，再給付保險金額82％的祝壽保險金。等同於96歲當年度，會給付保戶生存還本保險金及祝壽保險金，合計達100％的保險金額。其次，針對退休後想要享有較長給付年期的客戶，同時推出平準型「鑫享退利率變動型美元還本終身保險」，保戶繳費6年期、10年期或20年期後，自生存還本保險金起始年齡（55歲、60歲或65歲）（含）起，每年提供保險金額18%的穩定退休金流，至保戶100歲為止。

此外，每年當宣告利率高於預定利率時，可逐年堆疊累計增加保險金額，讓生存還本保險金穩健持續增長，協助客戶為「未來的自己」準備一份不僅不縮水，還有機會年年增長的退休金。

上述三款商品皆有祝壽保險金、喪葬費用保險金、身故保險金和完全失能保險金之給付。而在繳費期間，客戶因疾病或傷害而致失能，並經醫院醫師診斷確定符合商品所列第二級至第六級失能程度，則可豁免續期應繳保險費。

保德信人壽總經理麥尚恩（Sean McLaughlin）指出，面對瞬息萬變的世界，保德信透過解決各種財務挑戰，讓生活更加美好。在過去平均壽命較短的年代，人們到60歲左右即退休養老，而如今的60歲，只能稱為熟齡階段，有更長的人生可以計畫安排，好好規劃財務，實現夢想。

麥尚恩表示，此次美國總統大選的兩位候選人，皆超過70歲；台積電創辦人張忠謀先生以89歲之齡，第四度出任APEC亞太經濟合作會議領袖代表。不久前我參加保德信人壽『2020?口陽史金心紀念獎』捐贈儀式，看到116歲的人瑞劉張美玉女士，仍能行走自如，對答如流。現代的熟齡族，隨著年齡和智慧上的增長，只要保持身心健康，就能讓生命寫下另一頁精采的篇章。因此，未來人們的退休計畫，應有與時俱進、有別於以往的新思維。

保德信人壽策略長邢益華則表示，保德信關注國人退休的需求與新趨勢，現代熟齡族在規劃退休生活上，較以往更為積極。許多年屆退休的族群，迫不急待展開斜槓的第二人生。每個人對退休人生的想望不同，所需要準備的退休金額也有所差異。如果可以想像『未來的自己』退休後的形象與生活，就可以訂定正確且越趨近實際的退休策略和計畫。

刑益華指出，世界局勢詭譎多變，尤其今年一場始料未及的疫情，更增添人們對未來的疑慮與不安定感。保德信人壽為客戶規劃新一代美元還本利變壽險，即是呼應國人平均壽命及平均健康餘命越來越長，所產生對健全退休財務規劃的高度需求。保德信人壽的新保單設計，即是在兼顧身故保障的同時，也照顧到客戶在退休後，能保有一份持續不斷的穩定金流，進而協助其獲得財務上的安全與心靈上的平和。」

保德信人壽呼籲民眾，因應時代需求與個人目標，盡早進行且定期檢視退休規劃，並掌握健康黃金期，許「未來的自己」一份不退休的穩定金流。

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