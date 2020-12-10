台中福華大飯店屆滿25周年，以「25有你真好」推出一系列慶祝活動，首波就祭出1995年12月12日壽星免費入住，更將光雕互動投影展搬進大廳，趣味地呈現飯店故事與待客精神，光雕展自12月11日至2月28日，為期3個月，橫跨東西方新年，就是希望能以現代科技與沉浸式體驗，帶給賓客不同的住宿體驗。

台中福華大飯店表示，首波同年同月同日福華同學優惠，1995年12月12日出生者，可享12月平日免費入住精緻客房一晚與翌日早餐，現場須出示身分證件查核，限額5位，即日起開放電話搶訂零元入住。

不是壽星也能享好康，台中福華大飯店優惠誠意滿點，凡即日起至12月30日於館內消費，即享滿2,500贈300；另外於光雕展出期間贈送75折優惠票券，多重折扣不僅慶祝周年慶，感謝顧客長期的支持，更盼搶攻國旅市場。

台中福華大飯店9月推出兩大中西餐飲品牌江南村、覓舍，分別主打風靡於政商名流間的江浙菜，主廚將道地江浙老菜新做。

其中，西餐廳覓舍Meets映入眼簾的是頂天的酒窖，主廚將西餐以無框架創意呈現，翻開菜單無價位的編排是廚藝團隊的巧思，首度採用「PICK3」點餐模式，將國人愛分享、嘗鮮的特點融入點餐設計，多人用餐享有更多樣的選擇，12月也推出限時饗鮮優惠價880元，邀請新舊故知，一同體驗滿足視覺及味蕾多層次的無框架料理，期間2020限量版MOET&Chandon香檳也將會在此登場，一同舉杯為福華慶祝。

台中福華表示，希望藉25周年優惠，刺激國旅消費，也吸引更多消費者走進福華。近年，台中福華大飯店內部全新裝潢，新開幕江浙料理—江南村，以及無框架創意料理—覓舍，堅持創辦人理念，用心憨厚，提供賓至如歸的服務，不斷提升住宿及餐飲品質，落實台灣款待之道。

(工商 )