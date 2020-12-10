桂冠食品因採用「福灣巧克力」供應之原料，遭到網友抵制，認為福灣過去牽涉性騷擾事件，拒買與福灣合作的品牌，日前桂冠緊急全面下架冬至新品「桂冠巧克力湯圓」，並表示所得將捐助公益，桂冠今（9日）也釋出後續處理進度：

桂冠實業秉持「認真、創新、負責」的經營理念，我們在乎並凝聚人與人之間的情感，期盼透過信守承諾與開誠布公的過程中，回應每一位我們重視的消費者，也再次感謝各位的關心和建議，特針對「桂冠巧克力湯圓停產」事件，做後續進度說明：

經確認，「桂冠巧克力湯圓」首批產量為105,022盒。

1.已銷售之33,229盒「桂冠巧克力湯圓」(每盒建議售價89元)，所得金額共新臺幣2,957,381元，將全數捐贈給「財團法人勵馨社會福利事業基金會」。

2.由通路自主停售，回庫之71,793盒「桂冠巧克力湯圓」，扣除折損品項後，將自明(12/11)周五起，至2020/12/25(五)止，開放國內登記立案之非營利團體，免費申請索取，經桂冠實業核實無誤後，將由桂冠實業安排於2021/1月起陸續配送，請索取單位酌量申請，作為非營利目的利用。

桂冠實業對於通路回庫之產品，基於維護完整冷鍊運送考量，後續不進行商業銷售安排，而秉持惜食原則，經討論權衡義賣與不同方案後，本次採取開放公益團體申請，期盼「桂冠巧克力湯圓」能用更圓滿的方式，讓這個冬季獻上一些溫暖，未來我們會更持續努力，致力研發滿足大眾之期待。

有意索取「桂冠巧克力湯圓」之非營利團體，請來信至官方品牌信箱[email protected]，將有專人協助後續，我們將依申請優先順序為聯繫與安排，期待「桂冠巧克力湯圓」這份暖心甜品，能在今年冬天為更多人加溫，亦請不吝嗇一同分享，把訊息傳送給更多需要的機構，讓我們有機會溫暖更多人。

(中時 )