行政院長蘇貞昌日前赴立法院備詢，民進黨立委周春米爭取興建「屏南快速道路」與「恆春觀光鐵道」，改善屏南交通，但蘇貞昌不贊成直接否決，引發當地民眾不滿，怒嗆要北上陳情抗議。周春米今偕同屏東縣長潘孟安拜會蘇貞昌後，案情出現大逆轉，周春米國會辦公室發出新聞稿表示，經過與蘇院長說明溝通後，蘇揆同意兩案敗部復活。

周春米8日於總質詢向蘇貞昌提出屏南快速道路與恆春觀光鐵道興建案，以改善屏南交通，不過，蘇貞昌直接拒絕，蘇揆解釋，屏東要改善的地方很多，例如高鐵南延到屏東等，他都願意大力投入，但國家資源有限，錢要花在刀口上，他也願意支持屏東各項建設。

事隔兩天案情大逆轉，周春米今與潘孟安拜會蘇貞昌，潘孟安說明屏南快道的可能路廊外，也提到從潮州、萬巒、新埤、枋寮到枋山的屏南快道將可成為恆春半島居民另一條聯外快速道路，遇到緊急事故，更是救命道路。

潘孟安表示，恆春半島具有山海的天然景致，設置觀光鐵道完全符合慢活的新時代旅遊型態，更可以讓沿線鄉鎮的特色完全顯現，吸引遊客，發揮地方創生的鄉鎮再造功能，地方民眾相當期待。

據轉述，蘇貞昌在會中做二項裁示。第一，屏南快道是全國環島快速道路網連結東西部的重要路段，應該支持，請交通部正式進行可行性評估；第二，恆春觀光鐵道請交通部繼續完成可行性評估，進入綜合規劃。從此確定屏南地區望穿秋水的兩項交通建設，不再只是「再研議」。

(中時 )