由福建省文化和旅遊廳主辦，福建省閩台文化交流中心承辦，福州市職工創新創業創造中心和職工三創閩台家園台灣青年創新創業基地協辦，廈門建發國旅集團策劃執行的2020「匠心意蘊」——台灣文創周於12月8日至9日在福州市舉行。

12月8日下午，文創周啓動儀式在福州市工人文化宮-福州市職工創新創業創造中心舉行。原福建省閩台文化交流中心主任黃星，福建省閩台文化交流中心副主任林徐源，職工三創閩台家園台灣青年創業基地執行長李宛芯，職工三創中心總經理王克秋，龍人古琴研究院院長創始人、斫琴家謝建東等領導嘉賓出席了活動。

福建省閩台文化交流中心副主任林徐源表示，閩台文化淵源深厚，一脈相承。希望通過文創周的系列活動，讓福州的民眾體驗來自寶島台灣的精美文創產品，同時也讓台灣同胞感受祖地文化的魅力與活力，為深化兩岸文化交流作出有益探索，不斷增進兩岸文化認同，促進兩地文創業者共同探討閩台傳統工藝的傳承與創新之路、兩岸文創產業發展的融合之路。

本屆文創周以「兩岸融合發展新路」為主題，邀請近50家在大陸創業就業的台灣文化創意企業的台灣文創展商通過圖文及實物展示、現場互動表演、手作體驗、文創分享會等方式，集中展覽、展示台灣文創作品，為兩岸文創業者提供一個展現優質文創產品的窗口、一個交流互鑒的平台。

集市有小朋友們愛不釋手的幾何玩具、人工智能創客，青年人追捧的潮牌和周邊，點綴家庭生活的藝術毛巾、皮雕銀飾等創意家居、以及各式閩台料理和養生佳品，此外，還有自帶流量的音樂人、舞者、樂團現場演出，吸引了不少男女老少駐足參觀。

集市展商們除了現場販售文創產品，更借助閩台家園台灣青年創新創業基地和福州職工三創中心平台，與本地文創業者分享創意理念，共享政策資源，共拓大陸市場。此外，此次文創集市與夜間經濟相結合，以更具煙火氣息的夜市拉近普通市民與文創產品的距離，也讓文創愛好者有了更充足的時間現場進行深入交流。

「匠心意蘊」——台灣文創周自2016年起已連續舉辦四年，是福建省文化和旅遊廳近年來重點打造的閩台文創產業交流合作活動品牌，每年均有來自台灣各地的文創業者來閩分享豐富優質的文創作品，交流最新文創理念。

(中時 )