新冠疫情催化寵物大商機，美國大型連鎖寵物用品公司Petco計畫在那斯達克交易所掛牌上市。投信法人指出，疫情來臨之前，全球飼養寵物的人數即逐年攀升，疫情進一步加快寵物經濟的發展，帶動寵物產業規模穩步壯大，長期投資趨勢浮現。

美國大型連鎖寵物用品公司Petco近日申請掛牌上市，為該公司第三度重返公開市場。雖然本次僅對外募集1億美元資金，但市場預估，Petco總市值上看60億美元，凸顯寵物產業潛藏龐大的商機與投資機會。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪表示，新冠疫情改變人類生活，居家時間變長，更多人尋求寵物陪伴。美國銀行市調結果顯示，疫情爆發以前，X、Y、Z世代已有很多人養寵物；自3月疫情爆發以來的半年時間內，領養寵物的受訪者更高達37％。

隨著飼主人數不斷攀升，各種寵物食品、用品、醫療、美容護理、保險等商機，同步崛起。許多寵物醫院啟動線上問診服務，一些寵物門店提供食用品配送到家服務，而寵物美容業者開播美容護理直播課程，加快寵物經濟發展。

除了疫情帶來的短期刺激外，許書豪指出，全球進入少子化、老年化與單身化的新時代，陪伴需求浮現，將會讓更多寵物走進千家萬戶，成為「新家人」，進而帶動寵物產業規模穩步壯大，創造出中長期的投資新趨勢。

觀察STOXX全球Pet寵物照護指數走勢，今年來累計上漲27％，力壓MSCI世界指數的12％漲幅，顯示寵物產業的投資價值，正開始獲得投資人認可。預期，未來會有更多資金流入寵物產業，延續寵物投資大熱潮。

(工商 )