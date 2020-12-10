明年起我國開放美國豬進口，台灣菸酒公司董事長丁彥哲10日指出，目前台灣菸酒原則上都是以國內優良肉品為主，未來也會優先使用國產肉製品。

因應財長蘇建榮視察，台菸酒10日舉辦豬肉原料原產地標示記者會，台灣菸酒公司指出，年菜產品如紅麴香腸，除了豬腸衣為西班牙豬以外，內餡肉品為國產豬，另外台菸酒的紅麴豬腳、酸菜白肉等年菜也皆為國產豬。

台菸酒表示，目前總共有22項豬肉製品，除了少數豬腸衣為西班牙以外，其餘皆明確標示為台灣國產豬，以提供消費者參考。

今年台菸酒也強勢行銷酒香年菜，招牌年菜包括超夯人氣的酒香紅麴香腸、紅麴豬腳、台酒紹興小山羊羊肉爐等，今年更推出酒香梅干扣肉、純米燒酒雞、酒香麻油猴頭菇、五加皮黑蒜烏骨雞、紹興鮑魚佛跳牆、紹興麻辣牛肉鍋，及海味街酒香土魠魚炊粉等新品。

台菸酒表示，為衝刺明年營收目標702.9億元，年菜預購採「全員銷售」，讓員工充當業務員、積極推廣年菜，運用口碑行銷打造品牌印象。

此外，台菸酒年菜在線上通路僅限自家電商網站。台菸酒主管指出，關鍵就在於撙節通路成本，如果要和量販店、超商談通路合作，勢必會提高成本。

為提供高CP值、又有國營企業保證品質的年菜，台菸酒強調，其年菜銷售暫不與其他通路合作。

另外，為掌握現代小家庭3人與傳統大家族8人以上的年菜市場，台菸酒今年酒香年菜組合套餐從三人份到八人份一應具全，且價格多在2千元到4千元，相較一般大飯店年菜，其預購價格更平宜近人。

台菸酒主管指出，一般餐飲業毛利率多在五成以上，但台菸酒年菜毛利率較市面同業更低、多在三成左右，主要是以回饋消費者為主要宗旨。

今年台菸酒年菜不僅有早鳥優惠價、最低77折起，而且還可抽大同氣炸烤箱，只要在12月中以前預購，消費者即可在明年1月20日到2月2日拿到年菜。

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(工商 )