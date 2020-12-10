（科法斯新任亞太區經濟學家歐韋良(Bernard Aw)。圖／科法斯提供）

科法斯10日宣布任命歐韋良（Bernard Aw）亞太區經濟學家，該任命已於2020年12月1日生效。

科法斯表示，歐韋良在宏觀經濟分析和亞洲經濟監測方面有十餘年的從業經驗，研究領域涵蓋地緣政治、商業和政策問題以及金融市場。加入科法斯之前，歐韋良曾是IHS Markit的首席經濟學家。此外，他還擔任過IG Asia的市場策略師和4CAST的區域經濟學家，另還在新加坡國際事務研究所從事過貿易和經濟問題研究。

科法斯說，歐韋良將負責研究經濟和地緣政治問題以及亞太區的發展問題，他將向科法斯團的「風險決策者」提供亞太區的發展動態，以明其做出正確的決策，並提升科法斯的專業性。

歐韋良擁有新加坡管理大學的經濟學碩士學位和倫敦大學的經濟學和金融學學士學位，在經濟和地緣政治問題以及亞太區發展問題有十餘年研究經驗，科法斯表示，相信歐韋良的加入能提升科法斯集團的專業性，並為台灣企業提供更專業的決策建議。他未來將常駐新加坡，直接向亞太區首席執行長Bhupesh Gupta和科法斯集團首席經濟學家Julien Marcilly彙報工作。

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