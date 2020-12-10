華南金控11月合併稅前淨利為13.13億元、合併稅後淨利為10.83億元；累計今年前11月的合併稅前淨利95.98億元、合併稅後淨利為72.98億元，每股稅後淨利（EPS）為0.57元，每股淨值為14.64元。
華南銀行11月合併稅前淨利為11.71億元、合併稅後淨利為10.22億元；累計今年前11月的合併稅前淨利129.84億元、合併稅後淨利為111.86億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.30元，每股淨值為23.36元。
(工商 )
華南金控11月合併稅前淨利為13.13億元、合併稅後淨利為10.83億元；累計今年前11月的合併稅前淨利95.98億元、合併稅後淨利為72.98億元，每股稅後淨利（EPS）為0.57元，每股淨值為14.64元。
華南銀行11月合併稅前淨利為11.71億元、合併稅後淨利為10.22億元；累計今年前11月的合併稅前淨利129.84億元、合併稅後淨利為111.86億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.30元，每股淨值為23.36元。
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