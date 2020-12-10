阿達最新專輯同名MV〈這波操作666〉即將上架，他號召好友解婕翎、鳥屎、6tan和恩熙俊一起瘋玩，向多部經典電玩/動漫致敬，《這波操作666》專輯也獲得廣大鄉民支持，〈孤僻症〉MV上架一個月點閱率勇破百萬、專輯銷售也登上博客來即時榜亞軍，阿達直呼感謝，也希望鄉民繼續力挺、「刷一波666」。

《這波操作666》專輯概念「宅魂爆表」，不但專輯包裝宛如電玩遊戲片，專輯封面更力邀新銳插畫家Peter Mann搭配金曲裝幀設計吳建龍，巧妙將專輯歌曲內容具象化為神龍、萌妹子以及機器人等奇幻日系風格，阿達本人也化身動漫風格的2D插畫，阿達笑說：「很感謝插畫家，把我畫得比本人還帥。」他表示：「專輯本身就好像一片遊戲軟體，把遊戲片放入主機中，就能進入《這波操作666》的遊戲世界。」

此外，阿達號召多位電玩直播主好友一起合唱、演出MV 「上線打怪」，包括解婕翎、鳥屎、6tan和恩熙俊等人，總按讚人數超過200萬。「宅男女神」解婕翎在歌曲中只有四句歌詞，但在現場被要求兩倍速對嘴，還一度被噴煙機熏到想吐，讓她大呼「凍未條」表示：「這速度太快了吧！我是不是被仙人跳了！」恩熙俊則說：「我眼神不能看到你們，一看到就會笑場。」

阿達MV連拍18小時，有如體力大考驗，他也透露，以前打電動會被媽媽罵不長進，但台灣早有許多優秀的電競選手、直播主，希望大家看待電玩也有不同思維，MV致敬《快打旋風》、《絕地求生》、《JOJO的奇妙冒險》等經典電玩動漫，他坦承：「這些都是我們共同的回憶，和兄弟們也『玩』得很盡興！」MV中主角阿達手拿香蕉卻以為拿的是突擊步槍，一轉頭隊友已躺在地上，一路破關的熱血劇情搭配黑色幽默，也讓〈這波操作666〉成為2020電玩饒舌最炸的神曲。

阿達新歌ＭＶ號召眾多好友助陣。（環球音樂提供）

阿達新歌ＭＶ號召眾多好友助陣。（環球音樂提供）

阿達推出〈這波操作666〉MV。（環球音樂提供）

(中時 )