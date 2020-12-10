中天新聞52頻道進入關台倒數階段，當家主播盧秀芳聽到關台訊息時，形容自己「如同被雷劈到」，心情極度震驚不可思議！盧秀芳語帶感慨，自己投身新聞界超過30年，看著台灣逐步走向民主自由開放，萬萬沒想到2020年竟然開倒車，「這真的是我土生土長、驕傲自豪的民主台灣嗎？」她沉痛表示，從業以來，經歷過的全球大新聞實在太多，但沒有什麼比中天關台更讓她驚駭痛心，這絕對是印象最深的，沒有之一。
中天新聞主播鄭亦真在訪談中表示，心情十分依依不捨，她感嘆：「知道有些同事會轉換跑道或離開，突然之間被迫各奔東西，沒想到告別會來得這麼快！我和中天同事們相處都很好，所以特別捨不得，12月11日晚上11點59分59秒，我覺得我一定會哭！太感傷了！」鄭亦真透露自己在11日下午4到6點最後一節播報的時候，將邀請曾經在同一棟大樓上班，也是同行的弟弟瑞迪入框來聊聊。鄭亦真回想過去在時報大樓上班時，姊弟兩人經常一起騎摩托車上班，中午一起吃便當，還一度被長官誤會交往小男友，鄭亦真笑說，每當解釋瑞迪是弟弟時，大家的下一句一定是接著問「親弟弟嗎？」，或者「同父同母嗎？」，讓她哭笑不得，不解到底是長得有多不像。鄭亦真自曝從2014年到現在，體脂已減掉10%，「其實體重沒有變，但大家都說我瘦好多，光是看以前跟現在播報的照片就知道，簡直是兩個人！」對於即將轉戰網路平台鄭亦真已有想法，她說：「轉戰網路跟民眾之間可以有更多、更直接的互動，我很喜歡即時回覆訊息，希望未來可以有一個自己的運動節目，可以跟大家分享，主播減脂人生！」
中天新聞主播陳諺瑩忍不住感嘆，「在中天這裡有超多的人生第一次！第一次擁有自己的談話節目，第一次在新聞台用說新聞的方式聊八卦，第一次做戶外開講，第一次做政論節目等等，加入中天新聞之後，幾乎每年都是和同事們一起跨年、一起過年，中天就像是我第2個家，8年的精彩片段滿滿。」面對中天關台的命運，目前人還在月子中心的陳諺瑩表示，已經和製作人約好，最後一天也要回歸午間新聞團隊，要和夥伴們一起好好地與大家互道珍重。她自嘲：「怎樣都想不到，我只是去個生孩子，竟就錯過了在52頻道和大家道別的機會….。」她表示自己當媽了才知道，孕育一個孩子是多麼不容易的事。52頻道是所有中天新聞同事們共同努力經營、耕耘的園地，卻在一夕之間被奪去，不論是工作權或言論自由發聲權，都讓中天人清楚地體會何謂「針對性」的剝奪感。未來，雖然無法再現身52頻道，但希望還能用不同的形式和大家相會，還能再次在螢幕前向觀眾們說句，「大家午安，我是陳諺瑩，歡迎收看中天新聞。」對於未來將轉戰網路平台，陳諺瑩表示由於身分上的轉變，她將在論時事、談現象的視野中，加入媽媽的觀點、人妻的看法，不論身分如何轉換，依舊保持客觀，專業不變。她期待轉戰網路後能和大家分享例如嫩嬰不哭鬧秘訣、以及其他更活潑、更有趣、更生活化的事情！
享有「女神主播」之稱的中天新聞主播劉盈秀，曾經主持過娛樂、財經、生活、健康等多元議題，並時常有大人物專訪、出外景、深度人物焦點訪談的經驗，提到自己在中天新聞印象最深的事情，她笑說，自己曾在中天新聞午報2個半小時完全採用現場走動的方式播報，完成當時電視台新型態播報的任務，這讓她充滿成就感。劉盈秀感性地說：「在中天新聞11年的時間，歷經了很多人生的成長與淬煉，我對中天有很深厚的感情，即將關台倒數真的很捨不得！非常感謝所有觀眾朋友跟粉絲對我的支持！接下來我會用不同的方式繼續陪伴大家，愛你們！」對於未來轉戰網路，劉盈秀期待自己能夠跳脫傳統媒體框架，更加無拘無束地主持多種不同類型的網路節目。同時她透露自己將在最後一節播報時，安排「秀秀主播的瑜珈紓壓秘方大揭密」、以及「開箱秀秀主播私藏化妝箱」等精彩被融，希望分享給觀眾朋友新聞高壓工作者的紓壓秘訣、以及如何將主播變美變帥的化妝秘笈！敬請鎖定期待。
同事眼中「對事很認真，對人很隨和」的中天新聞主播許甫，回想起自己在中天印象最深刻的事情，就是主持是《中天調查報告》與《大國武器大觀》，許甫表示，公司給了他很多的資源去實地採訪，不管地點是否在國外，是否可能產生高昂費用，一切只為做出好新聞的堅持。聊到未來轉戰網路平台，許甫認為這是第一次有傳統新聞資源與公信力的媒體，轉向網路，他期待做出革命性的改變，能夠引領潮流。
(中時 )
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