中天新聞52頻道進入關台倒數階段，當家主播盧秀芳聽到關台訊息時，形容自己「如同被雷劈到」，心情極度震驚不可思議！盧秀芳語帶感慨，自己投身新聞界超過30年，看著台灣逐步走向民主自由開放，萬萬沒想到2020年竟然開倒車，「這真的是我土生土長、驕傲自豪的民主台灣嗎？」她沉痛表示，從業以來，經歷過的全球大新聞實在太多，但沒有什麼比中天關台更讓她驚駭痛心，這絕對是印象最深的，沒有之一。

中天新聞主播鄭亦真在訪談中表示，心情十分依依不捨，她感嘆：「知道有些同事會轉換跑道或離開，突然之間被迫各奔東西，沒想到告別會來得這麼快！我和中天同事們相處都很好，所以特別捨不得，12月11日晚上11點59分59秒，我覺得我一定會哭！太感傷了！」鄭亦真透露自己在11日下午4到6點最後一節播報的時候，將邀請曾經在同一棟大樓上班，也是同行的弟弟瑞迪入框來聊聊。鄭亦真回想過去在時報大樓上班時，姊弟兩人經常一起騎摩托車上班，中午一起吃便當，還一度被長官誤會交往小男友，鄭亦真笑說，每當解釋瑞迪是弟弟時，大家的下一句一定是接著問「親弟弟嗎？」，或者「同父同母嗎？」，讓她哭笑不得，不解到底是長得有多不像。鄭亦真自曝從2014年到現在，體脂已減掉10%，「其實體重沒有變，但大家都說我瘦好多，光是看以前跟現在播報的照片就知道，簡直是兩個人！」對於即將轉戰網路平台鄭亦真已有想法，她說：「轉戰網路跟民眾之間可以有更多、更直接的互動，我很喜歡即時回覆訊息，希望未來可以有一個自己的運動節目，可以跟大家分享，主播減脂人生！」

中天主播陳諺瑩因生子而惋惜到場參與倒數活動中天主播盧秀芳破天荒首次戴帽播新聞。（中天新聞台提供）

中天新聞主播陳諺瑩忍不住感嘆，「在中天這裡有超多的人生第一次！第一次擁有自己的談話節目，第一次在新聞台用說新聞的方式聊八卦，第一次做戶外開講，第一次做政論節目等等，加入中天新聞之後，幾乎每年都是和同事們一起跨年、一起過年，中天就像是我第2個家，8年的精彩片段滿滿。」面對中天關台的命運，目前人還在月子中心的陳諺瑩表示，已經和製作人約好，最後一天也要回歸午間新聞團隊，要和夥伴們一起好好地與大家互道珍重。她自嘲：「怎樣都想不到，我只是去個生孩子，竟就錯過了在52頻道和大家道別的機會….。」她表示自己當媽了才知道，孕育一個孩子是多麼不容易的事。52頻道是所有中天新聞同事們共同努力經營、耕耘的園地，卻在一夕之間被奪去，不論是工作權或言論自由發聲權，都讓中天人清楚地體會何謂「針對性」的剝奪感。未來，雖然無法再現身52頻道，但希望還能用不同的形式和大家相會，還能再次在螢幕前向觀眾們說句，「大家午安，我是陳諺瑩，歡迎收看中天新聞。」對於未來將轉戰網路平台，陳諺瑩表示由於身分上的轉變，她將在論時事、談現象的視野中，加入媽媽的觀點、人妻的看法，不論身分如何轉換，依舊保持客觀，專業不變。她期待轉戰網路後能和大家分享例如嫩嬰不哭鬧秘訣、以及其他更活潑、更有趣、更生活化的事情！

中天主播劉盈秀在中天新聞11年5個月。（中天新聞台提供）

享有「女神主播」之稱的中天新聞主播劉盈秀，曾經主持過娛樂、財經、生活、健康等多元議題，並時常有大人物專訪、出外景、深度人物焦點訪談的經驗，提到自己在中天新聞印象最深的事情，她笑說，自己曾在中天新聞午報2個半小時完全採用現場走動的方式播報，完成當時電視台新型態播報的任務，這讓她充滿成就感。劉盈秀感性地說：「在中天新聞11年的時間，歷經了很多人生的成長與淬煉，我對中天有很深厚的感情，即將關台倒數真的很捨不得！非常感謝所有觀眾朋友跟粉絲對我的支持！接下來我會用不同的方式繼續陪伴大家，愛你們！」對於未來轉戰網路，劉盈秀期待自己能夠跳脫傳統媒體框架，更加無拘無束地主持多種不同類型的網路節目。同時她透露自己將在最後一節播報時，安排「秀秀主播的瑜珈紓壓秘方大揭密」、以及「開箱秀秀主播私藏化妝箱」等精彩被融，希望分享給觀眾朋友新聞高壓工作者的紓壓秘訣、以及如何將主播變美變帥的化妝秘笈！敬請鎖定期待。

同事眼中「對事很認真，對人很隨和」的中天新聞主播許甫，回想起自己在中天印象最深刻的事情，就是主持是《中天調查報告》與《大國武器大觀》，許甫表示，公司給了他很多的資源去實地採訪，不管地點是否在國外，是否可能產生高昂費用，一切只為做出好新聞的堅持。聊到未來轉戰網路平台，許甫認為這是第一次有傳統新聞資源與公信力的媒體，轉向網路，他期待做出革命性的改變，能夠引領潮流。

(中時 )