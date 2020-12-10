臉書前一陣子掀起「今昔對比」挑戰，不少政治人物也跟風貼出多年前舊照，國民黨台北市議員游淑慧今天就貼出一張8年前的素顏舊照片，並反問廣大網友，「八年前與八年後，有什麼差異？」。對此，有網友看完照片驚呼「很像北韓來的姑娘」。

國民黨台北市議員游淑慧，PO出一張8年前出訪歐洲的照片。(圖/翻攝自游淑慧臉書)

游淑慧近期除強烈質疑民進黨進口美國萊豬之外，也針對民進黨桃園市議員王浩宇罷免案發表看法，她表示，「凡王浩宇批評之人，都忍不住想支持，2021年1月16日，中壢鄉親，加油」。

臉書前一段時間掀起一股今昔照片對比風潮，游淑慧今(8日)在臉書PO出一張8年前照片，是她在2012年任職北市府專門委員出訪歐洲的照片。游淑慧更自嘲說，當時還是「沒有美顏APP的年代」，她並反問廣大網友，「愛沙尼亞的皮帽，有沒有北國風？」。

照片PO出後引來不少網友在她臉書留言評論，「一樣年輕漂亮，看不出差了八年」、「這張照片很像北韓來的姑娘！」、「感覺有點像中俄混血」、「八年前跟現在比，當然現在比較有氣質」、「看不出來」。但也有網友說「皺紋多了不少」。

(中時新聞網)