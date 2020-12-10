交往的兩人，常會互送禮物、請客來維繫感情，不少人認為這種互相付出的感覺很美好，但若總是一方付出比較多，恐會造成內心的不平衡。一位男網友抱怨，之前女友生日送她一台iPhone 12，自己生日想要一台PS5卻被嫌太貴。想到交往五年以來，明明雙方收入差不多，卻總是自己付出比較多，認為被女友占了便宜。

原PO在《Dcard》上表示，和女友交往五年，每年生日都會請對方吃一人一千元以上的餐廳，另外還會送約五千元的禮物。不過自己每年生日，女友卻只請吃便宜的，頂多兩人才一千元的餐廳，禮物也不會花超過三千。逢五周年紀念日，原PO特地送女友一台iPhone 12，最近自己生日快到了，原PO向女友透露想要一台PS5，沒想到卻被嫌說太貴，負擔不起。

原PO指出，其實兩人薪水都差不多約五萬初，自己平常也願意多付一點，吃飯大多是他請客，但日積月累下來，原PO開始覺得女友有夠小氣，偶爾才回請一次。原PO不知道怎麼向女友暗示，開始懷疑對方只想佔她便宜，直呼「兩性平權在哪？難道以後結婚也是我們結婚她還要這樣死樣子嗎？」

文章一出，有網友認為，既然是送東西就不應該算那麼清楚，畢竟女生平均花費普遍比男生高，愛計較以後矛盾一定很多，但「如果是沒誠意就不行」。網友表示，雖然談錢傷感情，但原PO一定要找女友談，畢竟兩人金錢觀上的溝通很重要，應該一起討論怎麼解決。「要是金錢觀差異太大，早點分手也未必是壞事」。另外，也有網友建議，「那你也開始送她便宜的東西啊！看看她當下的反應就好了」。

(中時新聞網)