涉嫌逃脫的籍姓通緝犯及涉嫌劫囚的3名嫌犯於10日下午1時在基隆七堵落網，當時仍在下雨，經過警方一陣追緝，籍男及陳姓女友皆渾身濕透，手部上銬狼狽坐在路旁。（圖／陳彩玲攝）

竹北通緝犯抓到了！5嫌基隆落網 1女雙腿中彈送醫

通緝犯籍斯瀚9日藉口有心臟病要求就醫，卻在3女1男協助下逃亡21小時，今天中午在基隆七堵落網。其中一名陳姓女子，明明是人妻，卻愛上「小王」籍男，兩人遭逮時，雙手上銬狼狽坐在人行道上仍緊緊相依偎。不過陳女為愛「劫囚」得付慘重代價，助犯人逃脫、妨礙公務等罪加起來，最重刑期恐達6年。

32歲籍斯瀚因縱火未到案執行而被通緝，8日晚間投案，9日中午稱有心臟病要求就醫，前往竹北市東元醫院就醫，下午近3點檢查完離開醫院時，卻在4名友人協助下，坐上一輛紅色轎車逃亡。

其中駕駛紅車的陳女，正是籍男女友，但她其實是一名有夫之婦，昨晚警方前往陳女家中盤查，應門的男性正是「陳女的丈夫」，經過警方說明及看到電視播放的新聞，陳夫才得知戴了綠帽。

不過陳女「為愛瘋狂」恐得付出慘痛代價。根據刑法162條第1項：縱放依法逮捕拘禁之人或便利其脫逃者，處3年以下有期徒刑，及第2項：損壞拘禁處所械具或以強暴脅迫犯前項之罪者，處6月以上5年以下有期徒刑。

此外，在被警方攔捕時有衝撞行為，恐涉犯妨害公務罪，可處3年以下有期徒刑。多項罪刑加起來，最重刑期恐達6年。

(中時新聞網)