泡麵是台灣的平民美食，料理方便又快速，也是不少人的宵夜首選。不少民眾更會額外在泡麵裡加料來增添風味，對此，就有網友分享，泡麵吃完後，會將白飯加入剩下的湯，「把飯加到泡麵湯裡，吃第二輪。」沒想到引起廣大網友迴響，直說這是內行人才懂的吃法。

原PO在PTT上以，「大家會把泡麵的湯拿來泡飯吃嗎？」為題發文指出，自己在宵夜時段吃泡麵時，都會將泡麵本體吃完後，接著再將白飯倒入湯裡，直說這樣可以吃第二輪，「推薦大家試試看，因為真的超好吃的！」

貼文發出後不少老饕紛紛回應，表示認同，「會，以前我都加一碗公的飯，這樣一定吃的飽」、「會！之前還有一段時間迷上泡三角飯糰吃」、「台酒的花雕雞很適合配飯」、「有試過加飯進朕一品金門牛肉麵，當牛肉湯飯，可以吸收牛肉味道，好吃！」也有網友分享，「還有麵的時候就加飯也很好吃！」

其實，先前就有網友發起過討論，詢問吃泡麵到底該加什麼料，不少網友也提供自己的菜單，「肉片，泡麵必搭」、「蛋跟豆腐」、「加燙青菜、花椰菜還有水煮蛋，若再加上黑胡椒粒即使是清湯，湯跟麵也會變辣」、「剝皮辣椒。」

(中時新聞網)