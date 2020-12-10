民進黨立委高嘉瑜繼PO出房間衣物堆成山、枕頭泛黃的照片，更自爆已經1年沒剪頭髮，而她近日一改過去公主頭的造型，突曬出短髮及肩的照片，又掀起不少網友關注，她今(10日)更透過臉書讓網友票選，究竟哪個造型比較適合她？不少網友則是一面倒的支持妹妹頭，且高雄市議員黃捷更意外被捲入。
高嘉瑜在臉書舉辦票選活動，限時24小時讓網友投票，公主頭VS.妹妹頭，而票選活動推出2小時的時間後，則是有68%的網友都投給妹妹頭。不少網友認為「只要我喜歡，有什麼不好（不可以）」、「在立院不管當妹妹還是當公主，好像都不太行」、「小孩子才作選擇，我2個都選」、「還是習慣公主頭」。
另外，還有網友認為，「下面那張(妹妹頭造型)很像黃捷不好會罷免^^」、「是黃捷嗎」、「我覺得胖虎頭好」。
至於，為何突然換髮型，高嘉瑜表示，因頭髮很長很毛躁，希望整理一下，換個心情換個髮型，大家對她的公主頭好像很有意見，所以只要拿下公主頭，不管好壞都會獲得稱讚。
文章來源：高嘉瑜臉書
(中時新聞網)
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