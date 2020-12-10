藝人王仁甫日前遭平面媒體報導偷載女星回家，引發軒然大波，事發後雖然馬上澄清，但還是有許多親朋好友打電話來關心他和季芹的婚姻狀況還好嗎。今(10日)他在記者會上再次親自說明，表示一切都是誤會，不過也坦言夫妻之間相處眉角真的很多，甚至語出驚人地說，「我管不了季芹」！

王仁甫曝夫妻相處眉角多 自爆控制不了季芹

王仁甫和季芹結婚多年，一直是演藝圈的模範夫妻，這次男方被報導載其他女星回家，他親上火線說明，「我當時載的是工作人員並不是女明星！而且報導內容中季芹難過哭泣的照片，其實是之前她在看綜藝節目感動落淚拍下的。」現在回想起這篇報導，王仁甫哭笑不得，所幸季芹很相信他，兩人感情沒有出現裂縫，現在還能輕鬆笑談這件事。

季芹曾在網路票選中奪得台灣演藝圈賢妻良母第一名，她不僅將孩子和老公照顧的好，對於理財也很有一套，所以王仁甫十分相信她，一切都聽從她的安排，進帳的收入也直接交由季芹保管運用。王仁甫直言，他甚至不清楚自己的戶頭中有多少錢，每個月只跟老婆拿1萬塊當作零用金。

他們擁有人人稱羨的美滿家庭，但季芹曾說，19年來的相處並非一路順遂，王仁甫急躁的性格常常讓她直翻白眼，兩人在金錢觀上也常有摩擦，但夫妻的相處就是如此，要透過無數的爭吵磨合，才會找到最合適的相處方式。

(攝影剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)