新台幣升值又一受害者。南山人壽10日公告，因為新台幣升值及高避險成本，11月單月增提30億元的外匯價格變動準備金，所以11月稅後虧損23.56億元，是今年來首次單月虧損，累計前11月稅後獲利372.48億元，暫時排名壽險業獲利第三名。

南山人壽10月底外匯準備金餘額僅剩26億元，11月新台幣再度強勢升值，因此南山人壽再度增提30億元外匯價格變動準備金，是今年第二度增提，今年6月南山亦曾增提30億元，等於二次已增提60億元，但餘額仍未達安全水位。

(工商 )