北市明倫社宅「3房型」租金超過4萬元引發爭議，內政部次長花敬群酸，北市整天把自償率掛在嘴上，不是因財務有問題，而是心裡有鬼。柯10日反嗆，蔡英文總統說要蓋20萬戶社宅也縮水變成12萬戶，別打口水戰，那請中央公布財務計畫是什麼？

柯說，國家的錢只有這麼多，一開始算過，蓋社宅是用住宅基金，若要蓋5萬戶，不能說蓋到2萬戶住宅基金就破產，蔡總統說要蓋20萬戶，但現在縮水變12萬戶，蓋12萬戶還是要有財務分期，他做的企畫數字可拿給人家看，也會清楚告知要怎做。

「若真的要蓋12萬戶，那你中央的財務計畫要不要給大家看？」柯嗆，中央社宅打八折，北市現也是八折，不然中央拿出計算公式給大家看，不要打口水戰

；老實講北市要檢討，現在社宅蓋到第5年，還在研究租金要怎訂，其實很多東西要且戰且守。

柯說，蓋5萬戶跟蓋1萬戶邏輯不一樣，數量少，政府可補貼一些，但蓋太多，5萬戶財務就不能隨便，若中央真要蓋12萬戶，就請公布財務計畫是什麼。

(中時 )