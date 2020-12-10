雲品國際酒店股份有限公司（2748）公告11月合併營收為1.91億元，較去年同期減少14％；累計今年1-11月合併營收為16.13億元，較去年同期減少25％。展望後市，為搶年終婚會與國旅商機，雲品旗下各飯店餐飲和住房部門，以及與宴會平台「君品Collection」同步推出不同主題行銷活動，期能創造需求與滿足需求，帶動業績成長。

雲品住房、餐飲業務皆受新冠肺炎疫情衝擊，11月忌嫁娶日子較多，辦理婚宴的場次減少故影響宴會收入。

12月的雲品宴會業務因企業小型尾牙以及婚宴，有望恢復正常表現。雲品將持續針對硬體設備、菜單升級、業務團隊調整、人員專業培訓與集團資源整合等面向多路進擊力求維持成長動能。11月份日月潭雲品溫泉酒店整體住房率達9成以上，更有望帶動日月潭館第四季整體住房暢旺。

君品酒店雲軒西餐廳自8月推出廣受各界好評的「頂級牛排吃到飽」搭配政府振興紙本三倍券消費優惠方案，已進入最後倒數一個月，至12月31日前，凡個人持政府所發放之任一張振興紙本三倍券消費頂級牛排吃到飽活動，午、晚餐每位均一價1,000元，目前12月訂席皆已客滿，將能有效帶動飯店穩定的來客數。

除日月潭雲品住房維持高住房率與平均房價之外，雲品仍積極推動君品酒店住房活動與「君品Collection」宴會平台業務，提供一站式宴會服務團隊以滿足客製化宴會管理、米其林三星廚藝團隊、婚禮企劃師等需求，並結合郵輪、特色餐廳業者結盟合作，亦同步優化業務接單策略，包括與南港展覽館結盟合作，並強化工商團體活動、產品發表會等多元宴會活動接單，提升顧客詢問度，帶動「君品Collection」宴會平台訂單成交率、訂單能見度已達至2021年第四季，預期「君品Collection」宴會平台占館外餐飲事業比重隨著承辦宴會數量放大將逐步回升，創造公司整體營運獲利的精進。

第四季開始，雲品也與母公司雲朗觀光於11月底首次推出線上購物平台搶攻宅經濟商機，讓本來只去飯店現場消費的的客戶，把部分消費轉移到線上，雲朗觀光購物平台共有雲品吉祥物DiDi、品茗茶禮盒、品設計文創商品以及品饗饌冷凍食品等四大類商品，共計有近30種產品，除了首度推出雲品溫泉酒店吉祥物DiDi系列商品，還有最受歡迎的品饗饌翰品酒店港點組合，更推出在日月潭雲品最受歡迎的多款台灣茶包禮盒與台灣帆布包品牌「廣富號」首度聯名合作推出的「墨鋤南山下」文青帆布包，手感水墨畫簡約好品味，實用又美觀，提前搶攻年節送禮市場大餅。此外，雲品持續針對雲品酒店、君品酒店等客房服務、餐飲菜色升級以及宴會事業管理，更提升網路線上訂房以及購物平台訂單以優化獲利來源，穩定保持高住房率表現，以期進一步增加平均房價空間，在嚴守防疫措施的前提之下，看好旗下住房、館外餐飲業務回升的動能。

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