開發金控10日公布11月獲利自結稅後獲利14.32億元，累計前11月稅後獲利114.09億元，每股盈餘0.78元。

開發金控發言人張立荃表示，11月份資本市場呈現上漲趨勢且成交量能亦較前月回升，開發金控在證券、商銀及直接投資等業務之獲利動能支撐下，11月份子公司凱基銀行11月份稅後獲利3.81億元，累計11月稅後獲利37.26億元，獲利動能主要來自利息及手續費收入等核心收益及金融資產投資獲利。

凱基證券11月份稅後獲利10.37億元，累計至11月稅後獲利達75.43億元，各項業務包含經紀、債券、承銷等業務皆有穩健表現，另有海外轉投資獲利貢獻。

中華開發資本11月份稅後獲利0.99億元，累計稅後虧損為10.05億元。中國人壽11月獲利5.42億元，累計獲利161.88億元。

張立荃指出，美國新政府預計於明年元月就任，是否有不同的施政重點，將為後續國際經濟及金融市場的觀察指標；開發金控將落實各項風險控管機制，以降低營運風險。此外，為擴大開發金控的金融影響力，11月宣布成立的「氣候韌性金融產學大聯盟」將於明年第一季邀請有意參與的同業加入聯盟，實際進入強化企業風險鑑別的階段，共同推動強化金融業面對氣候變遷的韌性以加速低碳轉型，包括協助產業面對供應鍊要求所產生的轉型風險。

(工商 )