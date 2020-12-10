台股今年以來累積漲幅達22.68％，氣勢如虹，投資人關心2021年台股行情，投信法人分析，新冠肺炎疫情將繼續主導經濟格局，各國政府控制疫情的速度，將在決定未來一年經濟上的贏家與輸家。台灣疫情控制得宜國際讚譽有佳，依據預估台股2021年企業獲利達雙位數，惟資金輪動速度快，慎選主流產業為享有台股行情的投資重點。

兆豐國際先進通訊基金經理許鈞雄表示，加權指數本季以來截至12月10日，漲幅達13.68％，其中，電子指數漲幅達16.88％，、金融保險指數表現為3.96％、主要傳產類股平均漲幅為10～15％之間，此波行情由電子類股主導，主因受惠疫情帶動遠距工作商機、宅經濟、資料中心基礎建設等需求。

許鈞雄指出，在後疫情時代更重視防疫產業受惠族群，台股5G供應鏈將持續蒸蒸日上。預估2021年台股5G相關企業獲利15～17％左右，預期持續成為台股上攻的領頭羊。

以大環境氛圍觀察，年底後疫苗可望陸續上市，有助經濟進一步好轉，加上全球主要央行維持負利率或低利率，基本面與資金面加乘作用，使台股股市中、長期展望為正向，但是產業間輪動快速，個股、類股表現差異相當大。

布局台股可從選股出發，兆豐國際先進通訊基金主動挑選5G概念股，從半導體、智能手機、基礎建設，挑選出有業績展望之個股。

依據MIC（資策會）預測，全球5G通訊產業預估2021年將成長8.1％，至6,133億美元，預期台廠5G供應鏈雨露均霑。

(工商 )