中天新聞主播洪淑芬回顧中天26年時光，印象最深的事情就是納莉颱風水淹中天，使得原本24小時不斷線的中天新聞被迫斷訊2天，當時水淹1層樓高，位於地下1樓的辦公室和攝影棚，全淹在水中。不過新聞部同仁立刻收拾可用資源，2天後暫時搬家到華視機房，全新聞部幾百人，擠在小小空間，開會、寫稿、過音、剪帶，用OB車轉播新聞，立馬復播，靠的就是中天新聞堅毅的精神和團結復原力，短短1個月後，便重新回到攝影棚。嬌小的洪淑芬搬辦公室是超高效率，一播完晚間新聞，隨即打包搬家，隔天清晨，她照常播報第一節晨間新聞，新攝影棚也正式啟用，一切都無縫接軌。洪淑芬強調，從搬家這件事，可以看出中天新聞人的精準、快速、和團結，她說「我大概也是全台灣最會搬家的電視台主播了！」對於未來轉向網路電視台發展，洪淑芬認為浴火鳳凰，將蛻變得更強大，展翅更高遠。

中天新聞主播馬千惠表示，自己是從小學開始，就立志要當個新聞記者，進入這一行將近20年，不只待過一家新聞台，但不管在哪工作都是說該說的話、做該做的事。馬千惠談及最近1個月來的心情：「11月18日中天不續照記者會，剛好在我的《大新聞大爆卦》節目，直接live訪談3小時，12月7日中天假處分被駁回，也剛好是我的節目時段，又是live訪談3小時…，首當其衝的我，又得先按耐住情緒，專業分析就事論事，其實非常折磨，也是這1個月來我的心情寫照。」對於中天新聞，她充滿感謝：「中天之於我非常特別，給予我在新聞播報之外的主持舞台，8年來中天所有的政論節目，我全都代班過、主持過一輪，就連《新聞龍捲風》也成就解鎖不例外，我還跨界主持政治模仿秀『瘋狂大悶鍋』，這些經歷都成為我主播生涯、甚至日後轉型到新媒體的養分！」對於轉戰網路，馬千惠表示難免忐忑，但也躍躍欲試，期待未來海闊天空華麗轉身！

中天主播馬千惠表示在中天八年來，代班過所有政論節目，相當有成就感。（中天新聞台提供）

中天新聞主播簡至豪，播報風格輕鬆詼諧，個性陽光正向活力，能歌能舞，他謙稱自己的顏值雖非「天菜」也屬耐看了。面對即將關台的心情，簡志豪認為最失望的結果已成定局，心情低沉幾天肯定是會有的，但江湖有句話「對待你的敵人最好的方式就是活得更好」，危機就是轉機，他期待看到新蛻變的中天新聞。簡至豪在中天新聞印象最深的事情，就是「濃濃的人情味」！他直言，雖然在中天新聞的工作很操，不過面對龐大的工作量，同事總在碎唸後還是會通力合作完成，大家彼此之間互相很幫忙，經常在艱困之中微笑完成工作。未來轉戰網路平台，簡志豪期盼自己能夠接軌新世代青年，照顧忠實的長輩群，更期望新中天新聞能成為世代之間的溝通橋樑。他也呼籲粉絲好朋友們，大家在12月11日要鎖定收看早上11點，人稱「至尊小太陽」的簡至豪在52頻道播報的最後一節新聞。

中天新聞主播張雅婷在訪談中透露，關台讓她心情大受影響，有不捨也有無奈，不過與其停下腳步悲傷，不如整理好心情，繼續大步向前邁進。對張雅婷來說，同事之間的革命情感，大家一起面對困境解決問題，就像家人一樣。未來迎戰網路新平台，她將走出傳統，跳出框架，將時事新聞更即時地播報，並與觀眾朋友增加互動。張雅婷也說，12月11日她負責播報的中天午間新聞，將有神秘嘉賓出現，請各位觀眾朋友們大家準時鎖定收看！

中天新聞主播麥玉潔表示：「雖然加入中天這個大家庭才短短1年多的時間，但已充分感受到中天52的精神與活力。沒想到在我的新聞從業生涯中，竟然見證、親身參與中天關台的一刻，內心感到無比悲痛與震撼。不過，打斷手骨反而更勇敢，中天新聞不會消失、52精神也永遠存在！我自己會加油，當然中天也會更努力！」麥玉潔也透露，在最後倒數42小時中天新聞不斷電的馬拉松播報中，大家可以看到她私下愛運動、愛養生的一面，並且會有令人驚喜的嘉賓，前來探班分享播報晨班新聞的酸甜苦辣。麥玉潔期望未來轉戰到網路和新媒體，將跟網友們有更多互動，也更生活化。

對於中天關台的命運，中天新聞主播張若妤堅定表示，「凡殺不死我的，必使我更強大！中天新聞是政府關不掉的聲音，我們將繼續監督政府，在網路平台重新紮營，迎接下一個新聞戰場！」同事們總愛笑稱她是「地震主播」，未來她可能開設個人網路節目，邀請客座訪談。張若妤並透露12月11日就算刮風下雨，也澆不熄中天人對新聞的熱愛及熱情，她邀請觀眾朋友一起來吃宵夜聊新聞，最後一節將有特別播報，敬請觀眾朋友拭目以待。

中天主播麥玉潔為活動分享私下愛運動的一面。（中天新聞台提供）

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