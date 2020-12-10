毒品通緝犯籍斯瀚9日在戒護就醫時，在陳姓女友等人協助下，趁隙跳上預備好的車輛逃逸。新竹警方立即展開追查，凌晨分別在龍潭、中壢找到兩輛作案用的紅、白車輛，積極尋找籍嫌等人的下落。

刑事局10日上午10時派員支援，鎖定籍嫌等人乘坐另一輛白色車輛在基隆、瑞芳北海岸一帶閒晃，直到11時許才將車停在基隆七堵一處停車場，專案小組在現場埋伏守候，下午1時許，發現陳女現身欲開車，立即展開行動，並赫然發現籍嫌等3人上了另一輛黑車，企圖衝撞逃離現場。

外圍埋伏的偵防車立即朝黑車衝撞，迫其停下，3名幹員也朝黑車開了11槍，籍嫌從後座開門欲逃跑，當場遭警方壓制逮捕，員警發現副駕駛座上的曾女大腿中彈，馬上以充電線及皮帶綑綁止血，所幸送醫檢查後僅是皮肉傷，未傷及神經或血管。

警方將籍嫌等3人銬上手銬、腳鐐，等待鑑識人員採證期間，籍嫌落魄地坐在人行道上，警方質問他為何要逃跑，籍嫌只回答：「因為外面還有事要處理」，隨即低頭不語。警方研判，該輛黑車停放在該處，應該是嫌犯想製造斷點，換車繼續逃亡，但最終仍被警方成功攔截圍捕。

(中時 )