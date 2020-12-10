南韓人氣網紅崔素美（Somi）一臉精緻的五官和氣質非凡，加上身高170公分及超豐滿上圍，讓她有「真人版娜美」、「南韓郭雪芙」等稱號；崔素美靠著直播累積高人氣，光是IG就超過150萬粉絲，她除了當模特兒還經營網拍，自己就是最佳代言人，日前曬出新款泳衣照，炸出雙球快撐爆比基尼的樣子讓網友瘋狂。

崔素美平時都會在IG曬出自家商品照，而她也是自己品牌的活招牌，日前穿上一套向日葵圖案的比基尼泳衣，照片中上半身僅遮得住一部分胸部，崔素美飽滿雙峰直接炸出東西半球，再往下看不科學水蛇腰還有川字肌肉，S曲線全都被看光。

崔素美日前曬出新款泳衣照，炸出雙球快撐爆比基尼的樣子讓網友瘋狂。(圖/ 摘自崔素美IG)

粉絲看到這一系列比基尼照都快美暈，激動表示「向日葵整個被撐爆」、「身材太辣了，好像在看一幅畫」、「姊姊怎麽能這麼美」、「身材維持得太好了吧」、「天使臉蛋+魔鬼身材就是妳啊」、「晚上沒辦法睡了」。

人紅是非多，崔素美爆紅後，屢屢被網路酸民質疑胸部是假的，當時她一度拿出X光照片，證明她的身材是「純天然無加工」，堅稱胸部裡沒有填充物，打臉酸民，掀起熱議。

(中時新聞網)