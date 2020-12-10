楊鎮浯縣長下鄉勘查災情，左一為金沙鎮長吳有家。（縣府提供）

金門出現50年來最嚴重的旱災，全島湖庫水位下降，農塘也乾涸見底，水情空前吃緊。縣府團隊赴台爭取水資源開發與農塘浚深經費1.2億元，行政院長蘇貞昌裁示相關部門協助度過難關。

楊鎮浯縣長在10日縣政會議中，指示各相關單位包括建設處、工務處積極配合辦理，協同各鄉鎮公所做好面對與解決問題的各項工作。

縣府說明，金門往年降雨量在1000毫米左右，但近3年降雨量均低於平均值，分別是2017年649.2毫米、2018年878.3毫米、2019年905.3毫米，2020年截至11月止僅451.5毫米，創歷史新低，大部分湖庫及農塘已乾涸見底。行政院核定金門應維持自有給水率為75％，但目前僅達54％，尚不足21％，且近年大陸抽砂猖獗，一旦輸水海管受損，大陸供水無法送達，民生用水恐出現問題。

縣府為擴大蓄水能量，研擬幾套改善方案，其中在枯水期浚深農塘82處，約可增加蓄水量20萬噸，已於今年11月提報計畫向農委會申請補助新台幣7300萬元，預計於2年內年執行。

在增加攔蓄水部份，也規畫2020-2025年辦理10案工程，執行經費合計約11.14億元，預期可增加蓄水容量約217萬噸。其中規畫2021年執行7案，目前核定2案，尚有5案預算4993萬元，將在不影響排水安全前提下，爭取中央核定增設攔蓄水設施，以提高蓄水功能。

另國家公園區域內的湖庫，包括古崗湖7.2公頃、雙鯉湖5.8公頃、陵水湖20.9公頃，縣府也建議金管處配合枯水期一併浚挖，以廣蓄水源降低旱災影響。

(中時 )