台灣智庫發布歷任民選總統民調，對於目前台灣李登輝、陳水扁、馬英九及蔡英文等4位民選總統的評價，民調顯示前總統李登輝獲得第一，陳水扁則吊車尾。前太陽花成員妖西(劉敬文)酸說，「實在『笑鼠人』了」。

台灣智庫發布「李登輝學」民調，針對兩岸經貿戰略的評價分數，李登輝以3.78分最高，馬英九則以3.13分居後，再者為總統蔡英文2.66分，最後一名為陳水扁1.79分。民眾對民主化後4位總統的評價分數，其中以李登輝獲得最高4.27分、總統蔡英文以2.99分居後，再來是馬英九的2.48分，陳水扁2.48分還是吊車尾。

劉敬文今天在臉書貼文表示，「第一名李登輝沒有問題，但第二名蔡英文？！第三名馬英九？！阿扁吊車尾？實在『笑鼠人』了～。」

網友回應說，「金駭！害我笑到落野駭！」、「現任董事長是林佳龍，安排好的民調？」、「表示台灣人的價值觀還在原始社會」、「台灣智庫，啥咪碗糕？」、「不是馬英九墊底嗎？」、「史書會另有詮釋。」

第一名李登輝沒有問題，但第二名蔡英文？！第三名馬英九？！阿扁吊車尾？ 實在笑鼠人了～ 由劉敬文發佈於 2020年12月10日 星期四

(中時新聞網)