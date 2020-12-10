現在的她不叫青青叫櫻櫻。(取自櫻櫻IG)

知名YouTuber放火（李育群），今年中秋到身材火辣的前JKF女郎青青家中過夜，不僅青青的陳姓男友發現，還火大拍下裸照，並恐嚇勒索25萬。事後放火報警處理，青青也道歉強調自己絕對沒有參與設局。現在青青更被發現悄悄改名，並另起爐灶創立新IG，疑似為了斷開仙人跳陰影，連以前擁有35萬粉絲的IG帳號都不要了。

青青因為涉及仙人跳放火事件，不僅被JKF開除，形象也跌落谷底。近日青青更被發現另開IG新帳號，並改名叫「櫻櫻」，上傳辣照時也一律口罩入鏡，面對網友留言詢問「妳是那個放火的青青嗎」，也一概否認拒答，疑似鐵了心要斷開昔日風風雨雨。

而青青也為了新IG能迅速增加粉絲，十分積極，今(10日)還不惜上傳長達7秒的自己原地上下跳的大尺度晃奶片，寫著「你們只需要看前三秒 #tag #share 破萬粉放福利追蹤起來～～～」，影片火速突破1.2萬人次觀看。

不過青青種種舉動也被網友痛批完全沒悔意，「真不愧是仙女，這麼會跳，不要再仙人跳了，仙女跳好嗎」、「去swag吧，比較有空間，反正都這樣了」、「做錯事還在鬧，每天嬉皮笑臉耍腦」、「以前青青現在櫻櫻，以為自己在演如懿傳？」留言一則比一則還諷刺。

(中時新聞網)