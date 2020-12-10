台灣國際造船股份有限公司10日於基隆廠區，舉行國艦重要裝備廠房開工典禮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

台灣國際造船股份有限公司10日於基隆廠區舉行國艦重要裝備廠房開工典禮，市長林右昌和立委蔡適應、台船董事長鄭文隆齊持鏟動土，國艦裝備廠房未來主要生產符合軍規產品裝備，第一期建置廠房近2000坪，預計明年6月底完工。

林右昌說，基隆港是國家重要門戶，1929年日本第一艘載人潛水艇，是基隆某間鍋爐廠製造，現今重要裝備園區在台船基隆廠開始動工，將引進新的高科技、更精密造船技術，不管是水底，還是水面上，都代表邁進新的里程碑，期許新產業、新就業帶入基隆正面助益，台船基隆廠技術提升，造船產業永續發展。

台船表示，台船基隆廠具備地域性，符合特殊機密需求及自有碼頭的運輸條件，國艦重要裝備園區選址，設立基隆廠區內是最佳選擇，同時以不影響現有船艦生產方式進行規畫，而國艦裝備廠房主要生產符合軍規產品裝備，第一期工程建置廠房約2000坪，預計明年6月底完工，供國外裝備商進駐，投入國艦國造裝備生產及組裝，提升本土化生產實績。

台船指出，第二期工程也同步展開規畫、設計，未來台船將結合台灣本土裝備廠家，投入重要裝備研發，爭取其他艦艇裝備市場，朝向提升國內艦艇裝備自製率的目標發展，此外，裝備生產除了國外必要技術與管理人員外，將優先進用基隆廠員工與基隆在地人，並由裝備廠商或技術顧問協助訓練，凝聚國防及產業量能，強化台灣國防自主。

(中時 )