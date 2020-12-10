廖男連開3天趴狂歡慶生飲酒狂歡後，委託23歲辜姓老友買毒咖啡包，辜男將含有「甲氧基甲基安非他命」的毒咖啡交給廖男時，還提醒「酒跟毒咖啡會相剋」。豈料，廖男喝毒咖啡後，隔天就失控大吵大鬧、亂摔東西，經報警送醫，因多重濫用藥物中毒導致休克死亡。台中地檢署以辜男未勸阻廖男，還幫買毒助步上死亡之路，依違反《毒品危害防制條例》起訴辜男。

辜男受廖男委託在今年3月14日下午及晚間向人購買含有「甲氧基甲基安非他命」的5包毒咖啡包，交給廖男時，知道他已連續3天舉行生日派對，並飲酒狂歡，還提醒他「酒跟毒咖啡包會相剋」。

廖男喝完毒咖啡包後，隔天上午7時在葉姓友人家突然失控，大吵大鬧、亂摔東西，經蔡男報警處理，警方到場後制止，並將他送醫，因急救後仍因酒精、K他命及PMMA（甲氧基甲基安非他命）及多重濫用藥物中毒休克死亡。警方循線調閱相關監視器影像，查獲辜男受廖男委託購買毒咖啡包。

事發後，辜男曾以Instagram的私人訊息功能，傳送訊息給蔡男說「我很擔心我兄弟，如果他怎麼了，我真的會怪我自己給他東西」等語，並向蔡男詢問廖男發生何事。

檢察官以辜男明知毒咖啡包恐對廖男的身體造成危害，不僅未阻止廖男使用毒品，還幫他買毒咖啡包，助他步向死亡之路，所犯情節不輕，而依違反《毒品危害防制條例》將他起訴。

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(中時 )