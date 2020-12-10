台11線39.6K北上路段暫可維持雙線雙向通行，公路總局花蓮工務段目前也已圍設交安設施警示。（公路總局花蓮工務段提供／羅亦晽花蓮傳真）

位於花蓮磯崎村高山部落台11線39.6K北上路段，因連日大雨導致地下水不斷滲流，導致長20公尺，高約25公尺邊坡坍滑，北上車道外側下方寬約1.5m路基流失，不過該路段暫可維持雙線雙向通行，而公路總局花蓮工務段目前也已圍設交安設施警示。

公路總局花蓮工務段人員昨天下午巡視道路，行經台11線39.6K時，發現該路段邊坡因連日大雨，導致地下水滲流情形嚴重，造成公路外側下，長約20公尺、高約25公尺的邊坡坍滑，進而影響北上車道外路肩下方約1.5公尺寬度路基土方遭淘刷。

公路總局花蓮工務段磯崎監工站長陳彥叡表示，因重車經過可能壓垮路面，昨天人員立即以三角錐及爆閃燈及封鎖線進行警示，今上午也設置紐澤西護欄，並以鋼軌樁搭配鋼板架設，提供支撐力，防止災情擴大。

由於公路邊坡還有電線桿，電桿與掏空處最近距離不到1公尺，電桿掉落懸崖可能造成附近居民停電，陳彥叡表示，台電公司今天上午也到場了解，初步評估電桿不至於立刻傾倒。

公路總局花蓮工務段表示，目前仍暫可維持雙線雙向通行，後續將採取適當工法，盡速解決下邊坡地下水滲流問題，完成下邊坡擋土牆施設修復，呼籲民眾，行經該路段時，多加留意車前路況，並儘速通過。

(中時 )