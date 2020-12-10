國內疫情控制得宜、又不能出國消費，國內報復性消費刷卡潮顯現。金管會銀行局副局長林志吉10日公布最新統計，2020年前十月國人累計信用卡簽帳金額達2兆4643.75億元，已超過2018年同期刷卡金，金管會觀察，近幾個月國人每月平均刷卡金額達2,400億元，今年可望破3兆元，「雖不容易但有機會」寫下史上第二高紀錄。

林志吉分析，2020年前十月國人刷卡金累計達2兆4,643.75億元，較去年同期2.67兆元衰退7.71％，不過，他指出，去年全年刷卡金額3.2兆元是史上新高，基期比較高，若往前年看，今年前十月的刷卡金已超越2018年同期的2.39兆元，若11、12月刷逾5,400億元的話，還是有機會刷破3兆元。

今年受到新冠肺炎疫情影響，過去刷卡金大宗來源：刷卡買機票與出國消費幾乎歸零，導致國人今年簽帳金額衰退，不過，台灣疫情控制得宜，下半年消費力道明顯回溫。

就個別銀行表現來看，刷卡金前三大為國泰世華銀、玉山銀、中信銀，10月刷卡金達376.6億元、362.5億元、347.5億元，而發卡王則被台新銀以72,582張發卡數拿下。

值得注意的是，現金卡統計部份，高雄銀行現金卡逾放比驚見飆到69.6％。林志吉指出，高雄銀行因為3張現金卡共動用近105萬元的放款，出現72萬多元逾放，讓其現金卡逾放比由9月的7.9％飆升到69.6％。

林志吉指出，主要是高雄銀行2020年底前就將終止現金卡業務，因此逐步收回現金卡放款，所以9月時還有現金卡放款921萬元，10月底已降到105萬元，有意還款的現金卡持卡人都已還款，有些無力或未能還款者，就仍掛在帳上，所以逾放比由9月的7.9％升到近69.6％。不過，高雄銀已提列73.3萬元備抵呆帳，足以因應72.9萬元的逾放金額，預計12月底前就會打銷，且終止現金卡業務。

在電支的部份，目前總使用者人數已上衝到約1,093萬人，較上月增加44萬人，當月代理收付實質交易款項金額達57.4億元，較上月減少1.8億元；當月電子支付帳戶間款項移轉金額約24億元。

(工商 )