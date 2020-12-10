「讓愛閃耀」名人藝術家公益畫展於Pearl Studio珍珠畫室展出7天，10日舉辦開幕記者會，該畫展由張洛君、許蓁蓁及藝術家黃傑共同策展，邀請43位名人、藝人、藝術家參與公益創作，今包括蜜雪、王樂妍、林韋君等數10位藝人出席。林韋君和王樂妍是第2次參與此公益畫展，比起第1次「只會畫牙籤人」等級進階不少，不過林韋君自虧，不小心把手畫太粗，搞得很像外星人，後來靠老師幫忙才補救成功。張洛君說畫作競標義賣目前已募得20萬元，也希望更多人能發揮愛心響應公益。

林韋君因《麻辣鮮師》走紅，近年轉型當瑜伽老師，透露一週4天教課，剩餘時間會接通告、戲劇演出，去年她客串《做工的人》，接下來有新戲計畫？她笑說：「以前會在意我想當女一，但不想拋下學生，現在客串10天就好」，如果拍攝時間太長會和劇組協調，還會主動自砍戲份，她認為「有參與到，又可以回味表演感覺就好」。

林韋君和交往3年多的民宿老闆丁靖恆分手後，單身快2年時間，比起過去戀情不斷，她自嘲是出道以來「平靜最久」。她近期養了一隻3個月大的咖啡色吉娃娃「Brownie」，而狗兒子愛黏人，常不自覺跟狗玩5、6小時。她日前出門遛狗，隔天Brownie拉肚子，她急著帶狗去看醫生，才知道幼犬還沒打完預防針前不能外出，接下來要等明年才能帶愛犬出門玩。聊起養狗動機？她說想養狗很久了，今年因為疫情哪也不能去，「覺得有個伴，不會覺得回家空虛」。

聊到毛孩經驗，本身養了4隻貓的王樂妍，笑說之前曾因為工作不在家，「托貓」請張洛君幫忙照顧兩天兩夜。張洛君回想，王樂妍只要他幫忙餵飼料，不用清貓砂，「4隻貓兩天的貓砂完全沒清，她整盆直接帶走」，王樂妍直說因為不想麻煩張洛君，所以才把屎尿連貓砂一起帶走，後來很後悔「因為我滿車都屎尿味」。

熱衷畫畫多年的蜜雪，這回首度參與畫展，她笑說本來差點錯過「張洛君用臉書私訊，我很少看，是活動前兩天才看到」。她說在「蜜雪薇琪」團體時就認識張洛君，已有十多年交情，回想出第一張專輯時，有次一起到日月潭工作，半夜回程時司機猛打嗑睡，整台保母車搖搖晃晃，張洛君英勇挺身，換手由他開回台北，解救全車人身安全，讓蜜雪至今仍喊他「救命恩人」。

擁有好歌喉的蜜雪薇琪近年常合體cover歌曲，2年前薇琪返回美國後，兩人改分段錄音，由蜜雪先行找歌，編寫合音及配唱各自版本，薇琪唱完後寄回音檔再合成，由於視訊會有時間差，她直說「真的苦惱我很久，因為沒有專業後製團隊，我也不會弄，只能用最陽春方法」，事前得要做足準備。粉絲期待兩人在推新作，她期待「如果薇琪明年能回台灣，有機會推出EP三首歌，也有考慮要雲端錄音」。

「讓愛閃耀」公益畫展16日前於Pearl Studio珍珠畫室展覽，公益畫作將競標義賣，義賣收入全數不扣除成本捐贈「讓愛閃耀」募款專案，補助國內資源不足的中小型社福單位，詳情請洽粉絲專頁。

張洛君（左起）、許蓁蓁及藝術家黃傑共同策展公益畫展。（元大俠創作提供）

藝人紛紛戴起何嘉文設計的彩繪口罩響應防疫。（元大俠創作提供）

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