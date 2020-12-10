籍斯瀚（中）犯下縱火、擁槍等案，因未到案執行而遭通緝，疑因女友懷孕，而策畫逃亡。（莊旻靜攝）

陳女（中）疑似懷有身孕，使本欲決定服刑的籍男受到動搖，規畫並逃亡。（莊旻靜攝）

32歲的通緝犯籍斯瀚原本於8日到案，預計服刑，卻在不到半天的時間出現轉折，改上演一場逃亡之旅，背後原因恐是得知交往多年的陳姓女友懷有身孕，因此規畫逃亡，在歷經23小時奔逃後，仍不敵警方天羅地網。

籍斯瀚8日投案，30歲的陳女也前往派出所探視，離開後卻又以電話告訴籍男，「你就去關吧，我會寄小孩照片給你」，籍斯瀚單身未婚，疑因受到初為人父的喜訊而動搖，開始密謀逃亡之旅。

據了解，32歲的籍斯瀚與30歲的陳姓女子交往多年，並在竹北同居，籍男聲稱，起初以為陳女已經離婚而在一起，而籍斯瀚也與陳女的丈夫郭男相識，2人均就讀桃園大溪同一所國中，籍男還是郭男大2屆的學長。

籍男得知陳女懷孕後，開始策畫逃亡。陳女與曾女為閨蜜，曾女又找來同一夥的前男友彭男、另名李女協助，夥同犯下此案。32歲的彭男也認識籍斯瀚，並稱呼其為大哥，9日由曾女開著現任男友的車，載著彭男前往醫院「探視」籍男，彭男下車動手架開警察，讓籍男順利在戴著腳鐐的狀況下，順利上了陳女所開的紅車，一路潛逃。

而另名沒有毒品前科的21歲的李女，則載著彭男離開現場，並與其他人會合後，李女則失去蹤影，警方將再拘提李女到案。據了解，籍男前科累累，不僅因縱火、持槍而被通緝，與陳、彭、曾等人均沒有正職、無所事事，也因毒品相聚。

警方調查，由於逃亡的5人均無正當職業，缺錢花用，在逃亡的23小時內，也無錢投宿，先往龍潭、中壢等地分別放下各1車，又往瑞芳、基隆一帶竄逃，甚至一度又往宜蘭，再回基隆，被循線追上的警方逮捕。

由於籍男、彭男輪流開車，不斷逃離警方追查，卻因10日中午暫時落腳基隆一處民宅，停留時間稍長，而遭警方盯上，一舉逮捕同車的4人，4人還試圖衝撞警方，警察因此開12槍制止，曾女也為閨蜜挨了2槍住院，彭男事後得知幫助逃亡刑責重，似有悔意，警方也透露，連續23小時駕駛可能過於疲憊，籍男一上警車，不到1分鐘就入睡。

(中時 )