首都客運建議多多利用「鐵公路聯運」，從市府轉運站往返花蓮火車站只要209元，經濟實惠又便利。(首都客運提供）

台鐵瑞芳至猴硐段坍塌持續搶修，但受天候影響，通車時程也遲無法確定。首都客運表示，明起又將面臨週末的疏運高峰，將會加班疏運，包括首都客運1580「板橋-花蓮」線、臺北客運1071「南港-花蓮」線皆會加班疏運，1580線原核定56個班次，將增班至72個班次；1071線原核定14個班次，將增班至16個班次。

首都客運總經理李建文表示，請大家多多利用「鐵公路聯運」，從市府轉運站往返花蓮火車站只要209元，經濟實惠又便利。

且配合鐵公路聯運的首都客運「市府轉運站-礁溪、宜蘭、羅東」國道客運路線，將機動增班至1200個班次，尖峰時段幾乎2-3分鐘就有一個班次，大都會客運「捷運大坪林站-羅東、蘇澳」國道客運路線也會增加至160個班次，保證民眾到站20分鐘之內就可以上車，搭配台鐵由羅東往返花蓮之間的密集列車，旅客可在3小時之內完成行程，十分便利。

李建文說，上個週休，在公路總局及新北市政府的輔導下，新北市快速公車投入支援的效果良好，獲得旅客的肯定，在明天開始的12／11-12／13週休假期，仍將租用新北市快速公車5輛投入疏運，該5輛快巴都配有ADAS行車安全輔助系統及大型行李箱，也置有行駛雪隧專用的防煙面罩等安全配備，旅客可以安心搭乘。

(中時 )