新冠疫情使消費者投入更多時間使用線上社群及媒體平台，企業主該如何抓住更多消費者眼球？為使品牌不再無所適從，2020年第一屆台北網紅節應運而生，並舉辦EC：NEXT 【未來電商KOL行銷力】論壇，邀集各路產業頂尖人士，共同探討2021年行銷趨勢，論壇將由Google台灣業務行銷副總葉揚，解析全球TOP YouTuber創意；蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰，分享蝦皮如何運用內容創造大量自有流量，並將電商娛樂化，利用與消費者的互動體驗導購電商；紅門互動執行長張元溢，解析TA大數據後，再利用KOL達到商品轉換；森田藥粧策略及研發執行長周俊旭，分享如何從多款商品中打造爆品、稱霸亞洲面膜市場；創造出明星商品「辣椒先生」的未來方案執行長高文振，利用IP電商搶佔百億元乾拌麵市場；直播平台龍頭之一的浪Live行銷長李維鈞，將分享在網紅與直播帶貨興起之際，後續如何擦撞創新模式。

活動報名：https://www.accupass.com/event/2011300833182002902182，更多活動詳情可關注臉書【台北網紅節】粉絲團https://pse.is/3agltn。

數位時代日新月異，掌握行銷趨勢、洞察消費者行為脈絡，才能更快找出品牌與產品進攻方向，2020年第一屆台北網紅節將於12月22日在台北國際會議中心盛大展開，除了有EC：NEXT 【未來電商KOL行銷力】論壇，更有系列活動及網紅現場產品直播，助力品牌2021年策略佈局, 掌握兆元電商商機，並展現網紅電商的活力。

(中時新聞網)