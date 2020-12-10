立法院本會成立修憲委員會，但至今尚未舉行過會議，《NOWnews今日新聞》今舉辦第二屆修憲論壇，針對「18歲公民權」、「廢考監」及「修憲門檻」三大議題，邀請跨黨派立委、專家學者等人對談，針對修憲或制憲議題，基進黨立委陳柏惟酸「待會有人（指國民黨立委陳玉珍）會說，她支持多元民主，但其實並不支持自由民主」。陳玉珍則不甘示弱反嗆，「我不明白為什麼陳柏惟委員，一上來就要批評民進黨副祕書長林飛帆，說他說的跟做的事不一樣」。

今修憲論壇第三場次主題為《當修憲VS制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》陳柏惟表示，依據中華民國憲法，如果有一天共產黨倒台，政府還要帶兵去打北京、外蒙古，「你不覺得這很荒謬嗎？」陳柏惟還暗諷同場的陳玉珍是中方代表。

陳柏惟強調，如果國民黨不要阻擋，修憲案就有機會通過，但國民黨卻常常有意見。陳玉珍發言時反擊，酸激進黨不要每次在表達立場、投票的時候，都跟著民進黨投票，說的跟做的不一樣。陳柏惟未出聲抗議，則是用紙筆寫下「見縫插珍」反擊。

針對修憲議題部分，陳玉珍說，辜寬敏先前向中選會提出制憲公投提案，卻遭到駁回不受理，依法公投是人民權益，不該剝奪人民權利，懷疑民進黨沒有真心要往制憲方向前進。

陳玉珍也提到，民進黨立委陳亭妃日前提出國家正常化修憲提案，在立法院會遭國民黨要求退回程序委員會，當下民進黨完全沒有表示意見，但其實民進黨在國會有絕對多數優勢，只要民進黨團同意，就可以透過表決方式，讓該提案付委，但民進黨團沒這樣做，可見本身不支持這樣提案，陳玉珍酸「說的跟做的要同一套」。

(中時 )