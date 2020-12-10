為促進桃園市內企業相互觀摩學習，桃園市長鄭文燦10日率領市府團隊及桃園金牌企業代表前往觀音工業區，今年首度獲得桃園市109年金牌企業智多星獎，華城電機是國內第一重電大廠、輸配電設備外銷金額第一的「金貿獎」得主，也是全東南亞唯一能生產超高壓變壓器之廠商，並創下最高電壓、最大容量530kV-775MVA變壓器外銷，以及成功研發超低噪音變壓器外銷之實績，是各企業學習的標竿。

華城電機股份有限公司，自1969 年成立以來，秉持「品質、參與、福祉、永續」的一貫經營理念。目前有台北、桃園、台中、高雄及北美、加州的營業據點及五座工廠： 中壢一廠、觀音二廠、觀音三廠、台中廠及大陸武漢廠生產製造配電及電力變壓器、開關設備、配電盤與相關配電器材，產品之品質及服務深獲國內外客戶的一致肯定。

華城電機以善盡企業社會責任之自我要求，並響應全球電動車化之產業趨勢，切入電動車領域，成為國內首家成功打入電動車充電設備供應鏈之重電廠家。觀音二廠承製大容量超高壓電力變壓器，提供顧客規範制訂諮詢、變壓器配置規劃客制化服務及協助變壓器保養、維修、診斷處理及教育訓練計畫、電力系統故障斷電之緊急復電，近年來進行製造數位轉型，藉由AI方式進行分析與應用，落實工業4.0成為智慧製造之標竿。

桃園市政府經濟發展局表示，金牌企業卓越獎自去年更名後，結合整合「金牌好店、金牌好禮、金牌好棧」，更成為桃園整體產業的亮點，除了讓桃園企業的「隱型冠軍」被看見，更藉由各獎項表揚不同產業之企業，做為本市企業標竿學習的對象，未來還會持續舉辦企業參訪活動，讓企業彼此及公、私部門間可以教學相長。

(中時 )