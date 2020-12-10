醫二代蔡榮茂醫師說，嘉義老醫館還有很多故事可以挖掘書寫。（廖素慧攝）

嘉義市早期木業發展蓬勃，就業人口多，醫療需求大，有「醫者町健康地」的稱號，文化局3年來蒐集書寫60筆老醫館故事，10日發表第3本老醫館故事，醫二代蔡榮茂醫師說，嘉義醫界傳承風氣盛，還有很多故事可以挖掘及書寫。

市長黃敏惠在《嘉義市老醫館的故事》序文提到，早期嘉義市木材業蓬勃發展，是雲嘉南區域間的重要都市，醫療需求大，醫療資源多，而獲得「醫者町健康地」的稱號，有近百位醫師開診所。

文化局長盧怡君表示，文化局自2018年起蒐集老醫館的故事，3年來累積60筆老醫館故事，出版3本書，今年主要介紹受日本現代醫療教育「第一代西醫」醫館，透過史料、產業背景了解嘉義市為什麼會成為台灣醫界搖籃，也為明年嘉義市主辦台灣設計展預先建置豐厚資源。

蔡耳鼻兒科醫院第2代蔡榮茂醫師說，他父親蔡則琛1946年創建醫院，終生執業及進修不間斷，且推動少棒運動，創建嘉義國際獅子會，推展體育及公共事務，嘉義醫界傳承風氣盛，例如他有3個女兒及女婿也都從事醫療及醫學教育，應該還有很多老醫館的故事可以繼續挖掘。

衛生局副局長廖育瑋表示，嘉義市醫療資源豐富，僅次於台北，老醫館故事讓後人了解前輩醫師不僅用專業技術醫病，還在體育、藝術、公益等多方面貢獻，老醫館的建築很美，也是人文傳承，並紀錄地方發展歷程。

台灣圖書室文化協會執行長陳維生指出，今年度調查分成4個主題，初探嘉義市醫療發展的多元面貌，例如嘉義醫院是官方醫院，主導區域醫療的政策與執行，也是許多醫師開業前累積臨床經驗的基地。

(中時 )