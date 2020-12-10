國內最大地王台灣農林（2913）10日法說，農林因疫情延遲老埤農場產能稼動，預計瓦斯管線等外部因素解決可望在明年第一季正式量產，首年產能650噸茶葉，而業外今年虧損較大，主要是閒置土地出售相對保守，但北車站前的大亞三樓層資產已規劃美食街，預訂明年9月開幕。

農林指出，今年因疫情影響老埤農場、茶廠幾近完工，唯製造設備外部因素瓦斯管線延宕，以至建置延遲，明年才能稼動，今年茶葉銷售約300噸，但老埤農場茶葉產能收入有影響，虧損拉大，第四季在處分部分畸零地挹注下全年虧損相對收斂。

唯農林休閒事業受「疫」良多，在國旅熱潮下，包括熊空、大溪等休閒事業皆有長足增長，挹注11月營收年增二成，累計前11月營收達2.86億元、年增4.4％；包括日月老茶廠明年有望回到正常狀態，鹿蒿咖啡今年更成為網紅打卡景點，還將規劃擴大，未來包括苗栗銅鑼、大溪等茶廠均將擴大，南投則準備申請牧場新事業。

農林指出，台北車站站前的大亞資產今年雖然沒有進度，主要因疫情實體商場經營不易，年底會做環境改善，朝美食街方向開發，目前與兩組人馬洽談委託經營者，預計明年九月開幕，最低限度是創造收益，農林指出，陸續找過微風與誠品，找委託經營者負責招商經營，農林以租金抽成收益為主。

農林強調，老埤農場按四期規期，三年後茶葉產能在3000噸，約占進口茶葉的十分之一，產值約在6億至12億不等，三年後可挹注營收往上相對高。至於三義銅科開發案仍以出售為主，現在環境比較嚴苛，不會放棄出售機會。

(工商 )