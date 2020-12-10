受惠客戶雙11網購鋪貨需求熱絡暨高端新品陸續投入量產，永裕（1323）11月營收3.14億元，月增6.92％，年增5.40％，攀今年最高點，為歷年同期次高表現。在產品組合優化下，第四季營收、獲利可望同步攀揚。

此外，南寶（4766）伴隨出貨動能持穩放大，11月營收15.1億元，月增5.2％，年增1.1％；前11月營收140.36億元，年減10.4％。南寶新材料（淮安）公司獲大陸內銷筆記型電腦組件及汽車內部裝飾件訂單，將從12月開始生產，強化長期利基能量。

南寶鞋材業務受惠一線品牌客戶需求恢復力道強勁，特殊黏著劑及建築等業績成長助力，推升前三季EPS達7.24元。

南寶認為，在成本趨緩效應加持，下半年獲利樂觀，今年毛利率有望優於去年27.57％。明年伴隨碳纖布局發揮，品牌營運展望續揚二成。

永裕表示，面對ESG的投資浪潮，為能提升材料研發創新的競爭優勢，已將相關Bio生質塑料、PCR回收塑料等環保材的開發、替代料、減重瓶與回收材的改質再利用等之研發成果行銷予客戶，並已陸續出貨中。

此外，永裕大陸浙江新廠第一期工程已順利推進中，整體規劃將配合客戶產能需求及修整硬體、製程增建，因相關審批、認證作業耗時，預計2022年首季完工，第二季投產，營業面、生產端也為此新廠陸續加溫，積極布局。

(工商 )