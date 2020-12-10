（跨國組合平衡型基金績效表。資料來源／CMoney，單位：％，統計至12/8）

雖然美、歐新增新冠肺炎感染人數屢創新高，然隨美國大選順利落幕令政治不確定性大幅降低，而疫苗研發進展、美、歐央行料將擴大寬鬆措施，提振市場風險情緒。投信法人強調，雖然近期利多因素較多，但市場變化仍大，投資人可用多元布局方式以因應市場波動。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，展望後市，風險情緒回溫與追逐收益需求將推升風險性資產，主要央行採取貨幣寬鬆措施，低利環境延續，使市場追尋收益腳步不歇，對於穩健、保守型的投資人，在長期投資，需要穩健應對，建議投資人核心資產部位，可布局採取多元收益布局策略的平衡組合型基金。

安本標準投信投資長彭炫通分析，仍然偏好風險性資產，但需要精挑細選。在經濟復甦的前提之下，即使短期內經濟無法回到疫情發生前，投資人還是可以對2021年的企業估值和獲利成長保持信心。

(工商 )