（華航因為夠大的貨運機隊，估計第四季將可享有獲利。圖／華航提供）

11月航空貨運市場夠旺，華航（2610）11月份合併營業收入為100.55億元，較去年同期減少34.08億元，減幅25.31％，其中貨運收入87.11億元，月增6.76％，年增46.02億元，增幅112.00％，僅次於今年5月全球搶運醫療用品最高峰時的91.36億元，估計第四季將可享有獲利。

華航客運收入6.80億元，月減23.54％；年減75.59億元，減幅91.75％，主因為受新冠肺炎疫情影響，各國邊境管制，致使整體客運收入較去年同期減少。

貨運部分11月正逢傳統貨運旺季，海運市場缺櫃嚴峻，帶動海轉空貨源，配合雙十一及感恩節購物季節拉升，往歐美方向需求強勁，包機需求高，推升運價再往上提升，致使整體貨運收入較去年同期增加。

公司掌握市場及商機脈動，善用客貨機調度綜效，結合航機務及貨運專業人力，開拓航空貨運藍海、增加營收金流。華航第一架777貨機已於12月1日抵台，貨機運能增加，加上航機節油高效能，有助提升後續航線經效。

11月新加坡航空燃油平均價格為45.65美元／桶，較今年10月上漲4.03美元／桶，漲幅約9.68％；較去年同期相較跌幅約39.04％。

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