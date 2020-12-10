台灣將主辦2025年的世界壯年運動會，這也是繼2017年世界大學運動會後，台灣再度主辦國際大型綜合性運動賽事，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜於10日下午在松菸誠品表演廳，由教育部長潘文忠見證，與國際壯年運動總會長凱霍．荷姆及執行長詹斯．荷姆三地連線，進行雙北世界壯年運動會主辦城市視訊簽約儀式，一展國際交流及運動觀光推廣的決心。

國際壯年運動總會10月23日正式宣布雙北為2025年世界壯年運動會主辦城市，但因受疫情影響，簽約儀式記者會，改由視訊完成，現場還有中華奧會主席林鴻道、前國際奧委會委員吳經國、協辦縣市桃園市、新竹縣市及宜蘭縣代表與多位體育界先進，一同共襄盛舉。

柯文哲強調，這次雙北首度聯名共同申辦國際大型運動賽事，早在2017世界大學運動會已經有實際合作經驗，共享行政及場館資源，規劃選手完善的競賽體驗，除了賽事，更有悠遊卡暢遊的優質服務，相信我們舉辦賽會的能力與經驗，會為世界壯年運動會再創另一波運動賽會美好體驗。

侯友宜表示，新北舉辦2016年國際少年運動會，明年將舉辦全國運動會，場館設施完備，雙北合作國際運動賽會，實質帶動城市運動觀光與國際文化交流，世界壯年運動會是針對30歲以上運動員所舉辦的賽事，選手代表個人或運動團體出賽，非國家代表隊，且選手們樂於帶著家人和朋友參與，因此觀光旅遊規劃也是賽會的一大重點，雙北有便利的交通網絡，豐富的觀光資源，在運動交流之外，也能充分體驗雙北便利的城市生活與豐富的文化底蘊。

體育局指出，雙北世界壯年運動會將於2025年5月17日至30日舉行，目前規劃32個競賽種類，預估將有110個國家，近4萬名選手、隊職員及加油團參與，具體帶動運動觀光、提升周邊經濟效益，預估將創造逾新臺幣100億元的總體經濟收益，賽事將設定目標成為台灣第一個收支平衡的國際運動賽會。

(中時 )