市議員吳敏濟建議市府規劃為生態旅遊區。（陳淑娥攝）

台中市農業局10日於松柏漁港北側船頭埔海堤放流400萬粒種苗。（陳淑娥攝）

海瓜子簾蛤為台中市大甲海域重要經濟二枚貝，但近年受環境及採捕影響，資源量逐漸減少，台中市政府農業局與中央合作積極復育，10日並於松柏漁港北側船頭埔海堤放流400萬粒種苗。市議員吳敏濟表示，2014年在他議會提案要求復育，當年海資所委託水試所開始從事復育，往後每年都有放流貝苗，建議市府將此處規劃為生態旅遊區，帶動海線觀光及地方產業發展。

市議員吳敏濟10日與海資所、水試所及台中區漁會等單位，到松柏漁港北堤放流海瓜子簾蛤(俗稱赤嘴仔)400萬顆。吳敏濟指出，2014他提案復育至今，頗具成效，漁民採捕逐年增加，2017年曾劃定一小區域公告禁捕2年，讓海瓜子簾蛤成長，去年開放採捕，漁民有感受到逐年增加1至2成收穫量，收入也增加。

台中市海岸資源漁業發展所所長吳建威表示，從2014年委託水試所開始復育種苗，到2019年止已經放流1150萬顆貝苗，成效卓著，今年也放流400萬顆，未來每年將會持續放流種苗。農業局專委陳柏宏指出，議員們對預算支持，產量增加，讓漁民有穩定的收入，也呼籲漁民勿採捕1公分以下貝苗，給予成長機會，才能有永續的漁業資源。

農委會水產試驗所研究員陳鴻議特別提醒市府，今年松柏漁港北堤因無颱風入境，海砂量明顯減少，若持續下去恐怕會影響海瓜子簾蛤生長。

吳敏濟表示，研究單位發現海瓜子簾蛤棲息地沙灘海砂量明顯減少，呼籲市府應與相關單位研議如何防止海砂繼續流失，也建議將松柏漁港北堤這片海瓜子簾蛤棲息地規劃為生態旅遊區，這樣不僅能保護生態，增加漁民收入，更能發展海線觀光與地方產業發展。

(中時 )