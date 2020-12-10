台中地區久旱逢大雨，釀成中橫便道災情，包括5.2公里等多處路段邊坡10日發生大規模坍方，數十噸中的巨石從300公尺高的峭壁砸落，不僅扯斷電線，也造成交通阻斷。公路總局谷關工務段緊急封閉，並取消下午4點半通行時段，目前正全力搶通中，明日將視搶修狀況開放通行。
谷關工務段段長呂正安表示，今年乾旱嚴重，直到這兩天才降下漸歇性雨勢，便道沿線土壤含水量提升，邊坡轉趨不穩定，容易發生無預警落石，呼籲用路人注意車前狀況，小心行駛，如非必要避免進入山區。
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(中時新聞網)
台中地區久旱逢大雨，釀成中橫便道災情，包括5.2公里等多處路段邊坡10日發生大規模坍方，數十噸中的巨石從300公尺高的峭壁砸落，不僅扯斷電線，也造成交通阻斷。公路總局谷關工務段緊急封閉，並取消下午4點半通行時段，目前正全力搶通中，明日將視搶修狀況開放通行。
谷關工務段段長呂正安表示，今年乾旱嚴重，直到這兩天才降下漸歇性雨勢，便道沿線土壤含水量提升，邊坡轉趨不穩定，容易發生無預警落石，呼籲用路人注意車前狀況，小心行駛，如非必要避免進入山區。
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