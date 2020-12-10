本季SBL擺明就是把球隊當作培育新秀「農場」的桃園璞園，10日出戰裕隆納智捷，竟在第1節交出單節投16中1，含三分球投4中0，僅拿2分的追平歷史單節最低難堪紀錄，唯一值得「慶幸」的是，新莊體育館也只有不到100名觀眾進場看球。

過往曾創單節只拿2分的SBL球隊，分別是2005年2月5日的東森羚羊(九太前身)，以及2016年12月17日的達欣工程，桃園璞園成為史上第3支創造這項難堪單節得分紀錄的球隊，10日在第1節唯一幫助璞園搶到2分的人是邱柏璋。

只是來到本季首次的平常日賽程，SBL本季的票房問題更是徹底浮現，下午5點剛開放進場時，現場竟然維持一段時間連10人都不到的慘狀，直到比賽正式開打之後，才好不容易有超過50名觀眾進場，卻是想要達到100這個數字都很困難。

或許是因為現場觀眾奇少的冷清狀態，也讓璞園、裕隆兩隊上半場打來有氣無力，上半場結束，裕隆僅以31比17領先璞園，這樣的半場比分，簡直就是NBA的單節比分，裕隆也讓「男模」呂政儒、「鋼鐵人」周柏臣兩大主力繼續休兵。

(中時 )