台南市政府推動優良公寓大廈評選，訴求讓居住品質更美好，今年更因應防範新冠肺炎疫情，首度增加最佳防疫社區獎，提升社區健康管理加強防疫觀念，由小型青壯組「富立席悅大樓管理委員會」、大型青壯組「世界帝心大廈管理委員會」獲獎。

台南市長黃偉哲積極落實幸福城市的宜居藍圖，109年度優良公寓大廈評選以「寓見溫暖」為主題，評選結果揭曉，今天由黃偉哲頒獎表揚，他也感謝各公寓大廈管委會對居住環境的維護與付出。

黃偉哲強調，讓市民「住的安心、生活開心」，是市府團隊積極推動目標，好的居住品質需要公眾參與，才能相輔相成，市府透過評選，鼓勵公寓大廈積極提升居住生活品質，實現台南更美好的生活。

工務局表示，評選活動邀約來自公寓大廈相關產業的專家學者們，包括建築師、公寓大廈管理維護商業同業公會成員等，評選分成文件書面審查與現場實地訪查兩階段，讓委員們確實地走訪各大樓社區，評選出各類組的優良公寓大廈得獎者。

今年主題特色獎中評選重點包括綠美化、無礙友善、最佳節能減碳、最佳防災安全、最佳防疫社區及優良管理服務人、優良管理維護公司等獎項。其中，最佳防疫社區獎更是今年首度新增，在疫情影響下，透過社區努力防疫，不只讓居民感受防疫用心，也呼應台灣落實防疫不懈的努力。

(中時 )