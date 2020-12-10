美股四大指數收黑，台股今也跟著拉回，盤中一度下挫150點，隨後跌勢收斂，跌140點、收在1萬4249點，電子股獲利了結賣壓大，成交量達3054億元；國泰投信董事長張錫今於國泰台灣5G＋ ETF掛牌記者會上表示，在基本面、需求面帶動下，預估台股明年衝向「萬七」大關，後年挑戰「兩萬」點，目標「on the way」、正走在順利的路上。

台積電近日飆破500元、聯電、台達電漲勢凌厲；張錫表示，只要金融市場的利率沒有轉為升息，或者太大變動，預估資金面、經濟基本面仍會持續下去，股市多頭至少走到2022年，半導體、雙D等類股，表現還有施展空間，建議投資人「逢低買進」，台股續漲趨勢不變。

張錫進一步指出，半導體一支獨強，明年包括5G、車電概念股都持續發酵，而疫情後，民眾逐漸習慣在家上班、健身，對大螢幕需求大，在缺貨情況下，相關供應鏈的價格漲得動了，製造業毛利率也會跟著提升，台灣整體產業是受益的，這是過去很難看到的景象。

國泰投信看準台灣擁有全球最強的5G供應鏈， 日前推出國泰台灣5G＋ ETF(00881)，是國內首檔100％鎖定台廠5G科技股的ETF，今日正式掛牌交易；該檔ETF今甫上市即呈現價量齊揚，股價開高走揚，截至上午11點，帶量逆勢撐住紅盤，開牌2小時量能即突破12萬張，掛牌首日表現告捷。

張錫表示，台灣防疫表現佳、企業獲利好，加上美國聯準會預計至2022年都不升息，市場資金充沛，都助攻台股向上攻堅，投資人若想抓住下一波漲勢，就要敏銳觀察趨勢向上發展的產業。

張錫預估，明年將引爆大商機的5G產業，台灣擁有全球最強的5G供應鏈，這也說明國泰投信為民眾抓住台灣5G科技財，不但商機能鏈結全球，更能直搗在地商機。

(中時 )