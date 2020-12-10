基隆市政府為改善大武崙工業區投資環境，與經濟部工業局合作推動強化週邊排水工程，10日舉行竣工典禮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為改善大武崙工業區投資環境，與經濟部工業局合作推動強化週邊排水工程，10日舉行竣工典禮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為改善大武崙工業區投資環境，與經濟部工業局合作推動強化週邊排水工程，10日舉行竣工典禮，市府表示，未來將有效提高人口集中的大武崙地區及工業區保護標準，讓廠商及居民生命財產遠離水患威脅。

林右昌表示，大武崙工業區週邊排水不良遇雨即淹，一直困擾工業區廠商，這次斥資8千多萬元，歷經568工作天，順利建置總長1636公尺的護岸整治工程，將有效改善大武崙溪河堤護岸功能，提升工業園區及鄰近社區穩定安全性。

林右昌說，近年市府解決1大投資障礙，第一是透過工業區立體化，解決工業區腹地不足問題，其次則是基隆因山坡地多，廠商在山坡地開發時，需要繳山坡地開發回饋金，往往是個重擔，農委會修法過後，讓回饋金與水土保持脫鉤，除可增加廠商投資，也大幅降低投資成本。

產發處表示，市府也持續與經濟部水利署推動大武崙溪中長期整治、短期治理方案，其中，中期治理方案，已由經濟部水利署水利規畫試驗所規畫完成，並於2019年8月由經濟部核定，此外，「順興橋至民樂橋段改善工程」已獲中央補助，於今年進行設計工作；長期治理方案，目前水利署水規所正持續辦理「大武崙溪分洪道推動可行性評估」細部規畫，已接近完成階段。

(中時 )